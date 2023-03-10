《高雄》汕尾港外魚屍 疑水質溶氧低致死

林園區汕尾漁港外防波堤出現大量魚屍。（市議員王耀裕服務處提供）

2023/03/10 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區汕尾漁港外防波堤浮現大量魚屍，疑從高屏溪漂流入海，一個多星期來臭味飄散，市議員王耀裕昨邀集會勘，魚屍大多已被沖走或曬成「魚乾」，環保局採檢排除毒害或重金屬污染。

遲無單位清理 議員邀集會勘

社群網站「林園五四三」一日貼出汕尾漁港外出現大量魚屍圖文，同時向有關單位反映，但遲遲無人出面清理，魚屍不是被潮汐沖走，就是在沙灘上飄臭。

高市府海洋局、水利局、環保局及第七河川局人員昨天參與會勘，海洋局、水利局及第七河川局各自拿出轄管區域圖比對，發現魚屍散布在海洋局、第七河川局轄管交界，且確認並非從林園大排漂流到下游，與水利局無關。

三不管地帶 決議由海洋局清除

第七河川局認為，魚屍分布在汕尾漁港防波堤及消波塊間，為海洋局權責；海洋局則說，魚屍從高屏溪水面飄來，得由第七河川局善後，雙方各說各話。

王耀裕表示，魚屍恰巧分布在三不管地帶，但也不該互踢皮球，總得有人負責，前天告知副市長林欽榮、主秘郭添貴並促成現勘。會勘後，決議由海洋局清除魚屍，環保局同步清運，昨天必須完成所有作業。

排除毒物或重金屬污染疑慮

王耀裕要求環局查明魚群暴斃原因，是否遭排放廢棄物或人為污染。環保局表示，已完成水質採驗，沒有發現毒物或重金屬污染，研判為許久未下雨致水質溶氧量偏低，加上早晚溫差大，才會造成魚群死亡。

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