今年捷運運量 目標破5千萬人次

高捷去年全年運量回升到四千萬人次，今年目標要破五千萬。（記者王榮祥攝）

2023/03/07 05:30

疫情解封加上演唱會商機、超優惠月票加持 人潮可期

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運去年全年運量回升至四千一百餘萬人次，比前年三千七百餘萬人次成長十．六％；高雄捷運公司指出，今年疫情解封、演唱會商機加上超優惠月票助陣，設定今年目標要突破五千萬人次。

去年運量回升至四千一百餘萬

高雄市政府近期發布去年高雄捷運運量報告，從四千一百卅三萬餘人次搭乘的大數據中，分析高捷搭乘情況與熱門車站、時段、路線等，最熱門車站為左營站、最熱門時段為平常日的傍晚六點（約一．四萬人次）、最熱門路線則是左營與巨蛋、左營與三多商圈。

去年高雄捷運進出人次最多的十個車站，除了紅橘線交會的美麗島站，其餘都是捷運紅線車站，且都鄰近交通設施、學校、商圈、產業園區等。橘線的鹽埕埔站與西子灣站，則在假日時段擠入前十名，主因是駁二特區與旗津風景區的旅遊人潮帶動。

左營站最熱門 平常日傍晚人最多

市府分析，連續九年穩居高捷各站冠軍的左營站，主要是利用高鐵、台鐵、客運、市區公車等工具，轉乘至他地或轉至該站，是高雄最重要的交通樞紐；全年四千一百餘萬搭乘人次中，通勤族約佔兩成，假日搭乘人次約三成三，全年客運收入重回十億元以上。高雄捷運公司表示，通勤通學部分，堪稱疫情趨緩後、恢復較快的族群與時段，會持續強化各項服務，爭取更多乘客使用大眾運輸。

高捷進一步指出，去年全年運量回升至四千一百餘萬人次，較前年三千七百餘萬人次成長約一成，顯示民眾對搭乘高捷逐漸恢復信心，也讓高捷擺脫疫情低潮；今年疫情逐漸解封，加上演唱會經濟、優惠月票、輕軌延伸、郵輪到高雄等種種利多，預期搭乘人潮會再增加，初步設定以突破五千萬人次為目標；高捷強調會繼續提升搭乘品質與籌辦各項活動，找回疫情前人氣。

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