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雞寮當基地 78歲嬤變素人藝術家

閒置雞寮是劉李玉美阿嬤的創作秘密基地。（記者蘇福男攝）

閒置雞寮是劉李玉美阿嬤的創作秘密基地。（記者蘇福男攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者蘇福男／湖內報導〕湖內區七十八歲阿嬤劉李玉美，早年從事雞販中盤商，養雞十多年，兩年前閒來無事，以資源回收物進行藝術創作，重現兒時農村記憶，閒置雞寮竟意外成為她的創作秘密基地！

走進劉家庭院，兩側擺滿各種造型奇特卻不失童趣的藝術作品，仔細一看，作品大多以農村人事物為主題，經常引來路人好奇拍照打卡。

劉李玉美出生在貧窮農村家庭，小時候雖然過著苦日子，但她相當感激父母的養育之恩，母親過世後，有一次她隨旅遊團參觀台塑公司，得知創辦人王永慶事母至孝，王母過世後，王永慶花了好幾百萬做兩尊塑像紀念，她回來就跟兒子說：「我沒錢，所以自己來幫阿嬤做塑像。」

劉李玉美跟人家要了一些水泥、保麗龍和銅線、水果套袋等回收物，整天坐在閒置雞寮裡研究，「沒牛駛馬」終於讓她摸出一些訣竅，完成母親肩挑重擔的塑像，擔子裡裝了八個小孩，象徵母親當年含辛茹苦把八個兒女拉拔長大。

完成了母親塑像，劉李玉美也玩出了童趣，她繼續以資源回收物創作兒時的農村記憶，甚至她在廟會看到妙齡女郎跳鋼管舞，也成為她的創作作品。

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