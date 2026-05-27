為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 高雄市

    高雄資收場髒亂孳生病媒蚊 5年罰71次市府下重手

    2026/05/27 20:22 記者許麗娟／高雄報導
    前鎮區洪仁資收場長期大量堆置回收物、占用道路且積水孳生病媒蚊，市府將強制清空。（高雄市衛生局提供）

    前鎮區洪仁資收場長期大量堆置回收物、占用道路且積水孳生病媒蚊，市府將強制清空。（高雄市衛生局提供）

    高雄市前鎮區出現今年全國首例登革熱，衛生局今（27）日聯合環保局、區公所及防疫團隊，前往屢遭檢舉環境髒亂的洪仁資源回收場稽查，2021年起已被裁罰71次，仍毫無改善，今日嚴正要求限期清空，且天天巡查，違規將連續重罰、絕不寬貸！

    高雄市衛生局指出，位於前鎮區忠孝里育德路22號的洪仁資收場長期堆置大量回收物、占用道路且積水孳生病媒蚊，自2021年以來即因私自堆置大量物品，違反道路交通管理處罰條例及相關規定遭取締違規達61次；另違反傳染病防治法、廢棄物清理法及高雄市環境維護管理自治條例累積處分亦達10次，因嚴重威脅社區防疫安全，均已依法裁罰在案。

    衛生局強調，該資收場土地所有權人為台灣土地銀行，並出租予業者使用，但依傳染病防治法第25條規定，土地、建築物及場所之所有人、管理人或使用人，均負有防止病媒蚊孳生及維護環境衛生之「狀態責任」，地主土地銀行絕無免責空間。

    市府防疫團隊今日現地稽查發現，該場域內部仍有大量資收物雜亂堆置、道路遭占用、場內潮濕積水及高風險積水容器等多項違規情事，環境髒亂程度甚至較2023年疫情期間更為惡化，嚴重威脅社區防疫安全。因此祭出5大強力執法作為，要求限期強制清空、嚴密監測並即查即罰、啟動每日高強度巡查且違規即刻告發、責成地主土銀監督，以及促請終止租約。

    衛生局呼籲，防疫視同作戰，不容心存僥倖，除了全民落實「巡、倒、清、刷」的居家防蚊作為，同時針對長期危害公共衛生的場域堅定執法。

    高市府將對洪仁資源回收場啟動每日高強度巡查，違規即刻告發。（高雄市衛生局提供）

    高市府將對洪仁資源回收場啟動每日高強度巡查，違規即刻告發。（高雄市衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播