賴瑞隆、邱議瑩帶路訪美濃 蔡英文：高雄很適合一來再來

蔡英文品味六龜山茶。（賴瑞隆團隊提供）

前總統蔡英文今再度走訪高雄，由立委賴瑞隆、邱議瑩帶路，體驗美濃米製作的飯捲、品嘗六龜山茶，她開心表示，高雄真的很適合一來再來。

繼4月到高雄果嶺與陳其邁、賴瑞隆健行野餐，蔡英文對高雄的熱情與在地風土念念不忘，這次受立委賴瑞隆、邱議瑩邀請，再次走訪高雄，只是這回沒爬山，而是深入田野感受農業魅力。

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除兩位立委陪同，高市議員林富寶、市議員參選人林慧欣也到場，美濃農會總幹事鍾清輝更親自介紹台灣常見米種，蔡英文則嘗試以美濃147米製作飯捲，笑說：「很久沒自己做飯了」；她表示上回到高雄是走進草地與漁港，這次是直接走進農村日常，高雄真的很適合一來再來。

賴瑞隆說，美濃是台灣重要農業重鎮，素有「食材珠寶盒」美譽，各式農作物都是高雄的驕傲；其中「147號」更是高雄區農業改良場育成的第一個香米品種，年年獲得國內外獎項。

邱議瑩則介紹美濃農會推動的「米存摺」，讓農友可領用契作良質米，地產地銷，讓農民家庭能吃到自己土地種出的好米，這樣的制度正是在地農業最珍貴之處。

除體驗米香，六龜區新發社區發展協會理事長湯嘉富也向蔡英文介紹六龜原生山茶，並當場讓蔡英文感受山茶魅。

賴瑞隆表示，六龜山茶的故事，讓更多人看見高雄山城的韌性與生命力，前幾天到日本拜會友台政要時，就是以六龜山茶等高雄農產加工品作為伴手禮，讓在地農產品助攻「城市外交」。

蔡英文打趣表示，每次和賴瑞隆合體，好像都在吃東西；賴瑞隆趕忙回應，高雄實在有太多美食，而小英根本是「美食家」。

美濃農會總幹事鍾清輝親自向蔡英文介紹台灣常見米種與美濃農特產。（賴瑞隆團隊提供）

蔡英文以美濃147米製作飯捲，笑說「很久沒自己做飯了」。（賴瑞隆團隊提供）

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