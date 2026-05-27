高雄國小師墜樓輿論燒不停 教育局急滅火啟動心理減壓機制

高雄國小師墜樓事件延燒，教育局啟動教師心理減壓機制。（記者許麗娟攝）

高雄市某國小資深教師25日在校園內墜樓身亡，網路輿論沸騰，高雄市教育局今（27）日再說明，目前事件的相關調查均已進行中，也將持續強化教師支持機制。學校已提供相關錄影畫面與資料給檢調與警政單位，並積極協助家屬度過難關，釐清事件真相。

教育局指出，案發後第一時間即派員前往學校關心並掌握狀況，除立即啟動校園危機處理機制外，也同步整合市府衛生局及大專院校資源，協調專業心理師駐校，持續掌握學生與教師的心理復原情形，針對個別需求提供即時諮商與支持服務。每日亦派員進駐校園，與學校配合檢調檢視相關案件釐清資訊，協助校園早日恢復安定。

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事件發生後，學校即刻啟動緊急應變處置，並於第一時間發送「給家長的一封信」，說明事件概況及後續輔導協助措施，提醒家長留意孩子可能出現的情緒波動與延遲性壓力反應，並透過親師合作機制，共同守護學生心理健康。學校也已全面啟動校內關懷與輔導機制，依案件接觸程度安排分級介入與後續陪伴。

針對教師支持系統，教育局強調，深知每位教育夥伴所承受的責任與壓力，將強力監督各類校園霸凌問題，不讓學校、行政與老師孤軍奮戰。除依「高雄市所屬各級學校教師諮商輔導支持體系設立辦法」外，今年更加碼提升擴大駐點心理師資源，增加心理諮商補助次數，由每人5次提高至12次；若經專業評估仍有需求，不受次數限制。同時擴增簽約心理諮商機構、挹注經費協助各校辦理壓力調適與情緒支持課程，為處於高壓環境下的師生提供即時且必要的輔導。

全國自殺防治中心主任黃敏偉醫師也理性呼籲，面對此急性創傷，校方與家長未來數週須密切觀察學童是否出現失眠、過度依賴或情緒轉變等急性壓力反應，並由專業人員協助輔導。另針對網路與媒體產生的效應，提醒勿過度報導易引發模仿。

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