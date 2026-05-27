高雄2男因行車糾紛互毆 1關拘留室1留警所控警雙標

苓雅副分局長謝博文說明將2名互毆民眾實施「區隔戒護」，過程並無違返規定。（民眾提供）

蘇男與馬男3月底在高雄市苓雅一路發生行車糾紛，進而引發互毆並互控傷害，警方到場將兩人分別送醫後，再戒護回派出所偵辦，但蘇男不滿，他因腦震盪狂吐當晚卻被送到位於鳳山的拘留所，手機也被保管，但對方馬男卻可以留置派出所，手機也沒被保管，不滿警方雙標，對此，高雄市苓雅分局回應，無違反規定。

苓雅分局：區隔戒護無違反規定

苓雅分局指出，衝突的雙方皆有送醫，蘇男送阮綜合醫院、馬男送大同醫院，2人均經醫院處置及評估無礙後，始由員警戒護返所。蘇男於晚上7點50分戒護回到派出所、馬男則是晚上9點50分左右。為避免雙方再次發生衝突，遂實施「區隔戒護」，因蘇男就醫先返所，於晚上8點47分製作筆錄結束後即送往拘留室，依鳳山拘留所的規定，手機須先行保管；而馬男則於晚上10點20分製作筆錄結束後，留置在派出所戒護區由員警全程戒護，並無違反規定。

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另外，蘇男質疑隔日被帶回派出所偵訊時，見馬男出現在偵查隊副隊長辦公室。警方說明，蘇、馬兩人均解送至偵查隊，但等候移送期間，馬男於留置區情緒不穩，嚷嚷欲再向蘇男討公道，偵查隊值日人員見狀為免再生衝突事端，隨即將馬男帶至副隊長辦公室隔離並安撫情緒。

警方也強調，蘇、馬兩人手機均未依刑事訴訟法第133條規定所扣押，雙方於偵查期間，均無使用手機錄影、錄音及通話、傳訊息等影響偵查之行為，故在不影響偵查作為下，由雙方自行保管手機，無違反規定。

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