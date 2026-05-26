高雄碎屍人魔案首日開庭 檢：有7處血跡反應與3名死者DNA不符

高雄人魔張介宗開庭首日，高雄地檢署檢察長黃元冠（右5）率檢察官團隊蒞庭參與審判。（記者黃佳琳攝）

高雄碎屍人魔張介宗涉嫌連續殺害75歲黃姓兄嫂、友人張婦及71歲趙林姓婦人，還將3人分屍，遭檢方求處3個死刑。今（26日）高雄地方法院展開為期10天的馬拉松式審理，張介宗仍否認殺人、分屍，檢方提示證據時，意外透露鑑識人員在張介宗屋內除了採集到3名死者的血跡及DNA反應外，另有7處採集到的血跡證實為人血，但與3名死者的DNA不符。

高雄地檢署解釋，本案從案發迄今，只有3名死者受害，並沒有第4人遇劫，在張介宗屋內採到無法比對出DNA的7處血跡，是因為鑑識人員在現場採集到的血跡數量太少，導致在科學驗證下無法辨視身分，並不代表有第4人或更多人遇害，請外界不用過度解讀。

請繼續往下閱讀...

去年2月，73歲的張介宗被控涉殺3名親友並殘忍將她們分屍棄置前鎮五號船渠，引發社會嘩然，今高雄地方法院選出3男3女共6位國民法官與4位備位國民法官共同審理此案。

公訴檢察官陳麒在開庭時透過簡報，向國民法官逐一揭露張介宗涉嫌連續對3名婦人勒頸殺害、拍攝私密照片、肢解遺體並棄屍的殘暴惡行，並指出，這3名無辜老婦慘遭毒手後人間蒸發，遺族至今活在恐懼與悲痛中，「媽媽妳在哪？」一直是3名被害人子女心中共同的血淚疑問。

張介宗全盤否認，辯稱自己與大嫂毫無房屋糾紛，更無盜領提款卡，稱是因大嫂要請他油漆房屋，才親自交付提款卡與密碼；張的律師也補充辯稱，檢方並無張介宗殺人的直接證據，並針對張男被拍下頻繁載運不明物品的關鍵疑點，聲稱張介宗平時有騎腳踏車運動的習慣，「有時會順便把家裡不要的衣物拿去回收」，試圖為其運屍形跡開脫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法