「救狐狸」免到雪山！高雄也看得到狐狸活跳跳

狐狸有分三種顏色，紅褐色（赤狐）、白色（北極狐冬季）、灰色、黑色（銀狐）三中顏色。（記者李惠洲攝）

中國AI搞笑短片「雪山救狐」近期在網路爆紅，其中開門見山的台詞「你是否在雪山上救過一隻狐狸」成了流行問候語，連天后蔡依林也跟風該短片迷因，粉絲紛紛留言「天后也逃不過狐狸魔咒」，也讓「狐狸」瞬間爆紅，其實狐狸不是劇情裡的「雪山」才有，高雄內門的野森動物學校裡就有「狐狸谷」。

「狐狸報恩」源自佛家故事，講述森林有五百隻狐狸長期跟在獅子後面，撿拾獅子吃剩的食物，得以受到保護，某天獅子不慎跌入深洞，許多狐狸紛紛逃竄，只有一隻狐狸感念獅子的恩情，於是將大量土石撥入坑中，慢慢堆高，最後讓獅子得爬出以獲救。

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這部「你是否在雪山救過一隻狐狸」影片會竄紅原因是，運用大量AI生成改編劇情，運用了60年代香港邵氏電影風格呈現，報恩的狐狸化身女子，劇情從「報恩」轉變成「復仇」，其中「醬板鴨」原本是樵夫拿來救了狐狸一命的救命食物，後來劇情大反轉，登門的不是來道謝的狐狸，而是來復仇的「醬板鴨」，大量網友投入改編迷因搞笑劇情，讓網路熱潮一發不可收拾。

其實高雄內門的野森動物學校裡也有座「狐狸谷」園區，因為這部「雪山救狐」短片在社群平台極速爆紅，越來越多人詢問，甚至特地前來觀賞狐狸，野森動物學校楊總監表示，「狐狸谷」共飼養了九隻成年狐狸，加上小狐狸共十多隻，大多來自日本，狐狸有紅褐色（赤狐）、白色（北極狐冬季）和灰色、黑色（銀狐）；民眾笑說來這裡不用特地準備「醬板鴨」，又可以近距離跟「狐狸」互動覺得相當開心。

近期爆紅影片「雪山救狐」，引起許多民眾追「狐」熱潮，位在高雄內門野森動物園有著全台唯一的狐狸谷，裏頭吸引大批遊客前來目睹狐狸風采。（記者李惠洲攝）

高雄內門野森動物園內的狐狸谷，民眾可以跟狐狸近距離互動。（記者李惠洲攝）

雪白色的白狐充滿神秘與仙氣。（記者李惠洲攝）

紅褐色（赤狐）看起來相當敏捷聰明充滿智慧。（記者李惠洲攝）

小隻的狐狸十分可愛逗趣。（記者李惠洲攝）

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