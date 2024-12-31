12強冠軍隊成員高雄跨年！陳柏清、許富凱高歌「棉照被」

張政禹、陳柏清受邀參加高雄跨年。（記者李惠洲攝）

2024/12/31 22:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025高雄跨年今晚吸引數十萬民眾齊聚夢時代，剛獲世界冠軍的台灣棒球隊張政禹、陳柏清受邀鬥陣跨年，陳柏清更在台語歌手許富凱引領下合唱「棉照被」，投手的歌聲跟球技一樣讓全場驚艷。

高雄跨年越晚人越多，晚間9點後，由張庭瑚、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊、BBOY NANA、U:NUS、許富凱等藝人接力演出；許富凱表演後，介紹陳柏清上台，棒球英雄現身當下，全場掌聲不斷。

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許富凱不多說，與陳柏清合唱「棉照被」，兩人誠摯、溫柔的歌聲頻頻打動台下民眾，也讓大家見識棒球選手難得展現的嗓音。

陳柏清在台上竟是有備而來，特別準備簽名球向許富凱要簽名，為家人謀福利！許富凱一口答應，與無數歌手合作的他，笑認這次合作真的是非常特別的一次。

隨後，在Team Taiwan中被稱為「奇兵」的張政禹登台，兩人重現當時球迷為他們應援的Team Taiwan嗆司曲為高雄應援，熱血氛圍感染全場！

許富凱、陳柏清合唱棉照被。（記者李惠洲攝）

許富凱歌聲動人。（記者李惠洲攝）

陳柏清與許富凱合唱「棉照被」。（記者王榮祥攝）

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