噁男誘9歲女童拍洗澡影片 到手後竟傳給她同學欣賞

高雄地院。（資料照）

2024/12/31 12:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓男子透過IG結識年僅9歲的女童小敏（化名），王男要求女童拍洗澡的畫面給他看，女童用手機自拍私密影片傳給王男後，王男竟把影片傳給小敏的同學欣賞，小敏同學趕緊向小敏說影片外流，小敏焦急向父母求援、報警，高雄地院法官依違反兒少性剝削防制條例判王男徒刑2年2月。

判決指出，去年1月間，王姓男子透過IG四處查看，主動與9歲女童小敏搭話，並傳訊息和她聊天，兩人聊了一陣子後，王男問小敏：「妳洗澡的時候可不可以拍影片給我」，小敏說：「那我也要看你的」，兩人互相拍下裸體影片傳給對方欣賞後，王男竟透過小敏的IG好友，再結識她的同學，還把小敏的私密影片傳給同學欣賞。

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同學看到影片後大吃一驚，連忙跟小敏連絡，說她的私密影像被外流，小敏不知如何是好，趕緊跟爸媽求援，爸媽帶著女兒報案；高雄地方法院審理時，王男坦承犯行，並花錢和小敏的爸媽和解，爸媽也抱著「希望本案趕快結束，不要再傳我女兒出庭」，同意和解條件。

法官認為，王男只是為了滿足自身性慾，竟利用小敏身為兒童、判斷能力不足的身心狀態，在網路上要求她自拍性影像後傳送予他，已嚴重影響小敏身心之健全發展，事後雖然雙方已達成和解，但對於小敏的身心影響仍難以抹滅，客觀上顯然不足以引起一般同情，並無情堪憫恕，因此不同意減刑，依製造和散布兒童性影像兩罪，判徒刑2年2月，可上訴。

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