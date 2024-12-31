高雄人騎YouBike偏愛電動款 年底再增1300輛

高雄YouBike2.0E電動輔助自行車，今年底前從500輛大幅增加至1800輛。（高雄市交通局提供）

2024/12/31 11:45

〔記者許麗娟／高雄報導〕公共自行車已成為高雄人通勤的輔助工具，高雄市自2022年11月起，原本投入YouBike2.0E電動輔助自行車500輛，交通局統計，電輔自行車每日平均周轉率高達8.5次，因民眾愛用且屢建議應再增加，故交通局於今年底再投入1300輛，大幅增加為原本的3.6倍，總數量已達1800輛。

高雄市交通局指出，YouBike2.0E電動輔助自行車的特性是利用電力輔助，讓騎乘的民眾更省力、更輕鬆，根據系統顯示，曾有民眾使用YouBike2.0E電輔車從岡山阿公店水庫騎到捷運鳳山國中站，騎乘距離超過20公里，不僅讓是通勤的交通選擇，也有效擴大觀光或休憩遊程距離。

請繼續往下閱讀...

高雄YouBike2.0E電輔車騎乘前3名為高醫商圈的捷運後驛站（2號出口）與自由察哈爾一街口、夢時代周邊時代大道中華路口（西北側）與捷運凱旋站（3號出口）、台鐵鳳山站（曹公路）與捷運鳳山站（1號出口）。

高雄市交通局表示，高雄YouBike2.0結合各種大眾運輸工具及優惠政策，包括TPASS通勤月票、轉乘優惠及學生優惠等，其中TPASS通勤月票騎乘YouBike2.0（含2.0E）可享前30分鐘免費，今年YouBike2.0單日使用人次最高落在12月7日的6萬3019人次。

另為擴大提供保障，除原已提供的騎乘者傷害險，高雄YouBike2.0自今年7月1日起新增公共自行車第3人責任險；只要透過App或YouBike官網登入勾選同意加入公共自行車傷害險即可免費投保，目前高雄市傷害險投保比率已超過9成，交通局呼籲未加入的民眾儘速投保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法