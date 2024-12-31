填砂造陸新建南星機場 陳其邁：迫在眉睫、盼及早規劃

陳其邁建議中央在南星填海造陸區域（圖中場域）規劃國際機場。（資料照）

2024/12/31 10:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對填砂造陸1100公頃新建高雄國際機場議題，高雄市長陳其邁今表示，強調高雄對24小時可供貨機起降的機場需求迫在眉睫，盼中央及早規劃南星國際機場，讓大南方更快速與國際聯結。

陳其邁先前在高市議會答詢時，數度提及南星計畫設置機場的想法，近日更傳他已向行政院長卓榮泰建議，仿效日本關西和香港赤鱲角，抽土填砂造陸1100公頃新建高雄國際機場，政院方面則指出相關構想在初步討論階段。

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陳其邁今再次表態，指出長期來看，大南方發展產業聚落已逐漸成形，包括嘉義、台南、高雄與未來的屏東，相關半導體設備大廠陸續進駐，將不斷累積產業與人員往來的需求。

更重要的是貨運，高雄對於24小時貨機起降標準機場已迫在眉睫，以目前小港機場現有各種貨運能量不斷成長，將超過預期。

陳其邁向中央喊話，考量區域平衡發展、大南方國際航班客貨運等需求，建議及早規劃南星國際機場，讓大南方更快速與國際連結，促進觀光與產業發展。

小港機場宵禁對整體客貨運需求造成限制。（記者王榮祥攝）

陳其邁建議中央積極規劃南星國際機場。（記者王榮祥攝）

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