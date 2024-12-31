烏克蘭利沃夫市長率團參訪高雄 陳其邁：堅定支持自由和平

烏克蘭西部第一大城利沃夫市（Lviv）薩多維市長（Andriy Sadovyy）率團拜訪高雄市長陳其邁，雙方針對醫療合作及社區重建等議題進行深入交流，並簽署「完整城市網絡（UNBROKEN Cities Network）」意向書。（高市府提供）

2024/12/31 09:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕烏克蘭西部第一大城利沃夫市（Lviv）薩多維市長（Andriy Sadovyy）率團拜訪高雄市長陳其邁，雙方針對醫療合作及社區重建等議題進行深入交流，並簽署「完整城市網絡（UNBROKEN Cities Network）」意向書，象徵高雄支持和平，並對建立互助網絡的認同。

熱情歡迎利沃夫市訪團遠道而來，高雄市長陳其邁表達高雄市堅定支持自由與和平的理念，並向烏克蘭的傷亡表達深切慰問，認為烏克蘭在戰爭中展現了非凡的勇氣。

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陳其邁回顧高雄與烏克蘭的互動指出，高雄不僅官方與民間皆參與人道援助、捐贈物資，也持續進行藝文交流，2022年高雄電影節以「為自由發聲」的反戰意志為核心，放映紀錄烏克蘭與俄羅斯社會變動的最新影片；2023年烏克蘭國家交響樂團在高雄演出，以優美音樂傳遞對和平的祈願，也獲得熱烈迴響，當時高雄市政府透過高雄流行音樂中心點燈，展現對烏克蘭的支持。

薩多維感謝高雄市政府熱情接待，實地參訪智慧運輸中心及凱旋醫院等機構，瞭解高雄智慧城市發展，而高雄對於自由與民主的堅定信念，讓他們在保衛烏克蘭自由與民主的過程中更加充滿勇氣。

薩多維向高市府團隊介紹由利沃夫市倡議的「完整城市網絡」，利沃夫市現專注於重建受戰火摧毀的醫療與復健設施，辦理教育、復健、心理健康治療等多項計畫，強調這也為全世界面對類似挑戰的國家提供重要參考。

陳其邁與薩多維共同簽署「完整城市網絡」意向書，彰顯國際社會互助精神與支援網絡的象徵，高雄成為「完整城市網絡」成員，也是第一個加入該計畫的亞洲城市。

該計畫旨在為遭受戰爭創傷的城市及民眾提供支持，包括英國大曼徹斯特、利物浦城市區、法國坎城、挪威奧斯陸、波蘭熱舒夫等皆為成員。

訪團在高雄期間參訪衛武營國家藝術文化中心、凱旋醫院、高雄市智慧運輸中心及輕軌等市政建設；薩多維提及高雄是一個令人感到溫暖且自在的城市，這次訪問不僅讓他們感受到全球夥伴的支持，也更加深入瞭解高雄在醫療、文化及科技領域的卓越成果，為高雄與利沃夫的合作關係注入了新的動能，期盼這次訪問能作為台灣與烏克蘭的交流橋樑。

烏克蘭西部第一大城利沃夫市（Lviv）薩多維市長（Andriy Sadovyy）率團拜訪高雄市政府。（高市府提供）

烏克蘭利沃夫市（Lviv）薩多維市長（Andriy Sadovyy）率團拜訪高市交通局。（高市府提供）

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