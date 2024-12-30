惡修財劃法衝擊海洋保育？「哈佛才女」發千字文說話了

陸筱筠指財劃法修正無助推動海洋正義。（海保署提供）

2024/12/30 18:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕立法院12月20日三讀通過財政收支劃分法修正案，引發爭議，歷經10天後，擁有美國哈佛大學學歷的海洋保育署署長陸筱筠，今（30）日以海保署名義發出約1200字新聞稿，並具名強調「財劃法修正不僅無助於推動海洋正義，反而可能讓原本就困難重重的海洋保護工作變得更加艱難」。

被海洋學界比喻為「哈佛才女」的陸曉筠表示，「海保署十分憂慮海洋沒有選票，擔心地方政府重視度不夠」，因為治理海洋需要經費、人力，沒有充裕的海洋預算，推動海洋保育治理將面臨挑戰。

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她強調，台灣海洋生態系統仍處於危機之中，保護及復育工作迫在眉睫，但財劃法修正不僅無助於推動海洋正義，反而可能讓原本就困難重重的海洋保護工作變得更加艱難；因為無論是生物多樣性的維護，還是污染防治、廢棄物治理，都需要穩定充足的資金支持，以及中央與地方合作。

海保署補充指出，若依新版財劃法，除法律義務支出預算外，必須通刪至少28％經費，也就是明年將減少至少1.95億元的海洋保育支出，影響多為補助地方政府的款項。

海保署指出，依據地方制度法，野生動物保育法及海洋污染防治法回歸由地方政府主管權責，如未落實，不僅讓海洋保育長期計畫陷入困境，更可能對國家海洋生態系統產生無法估量的損害；例如油污化學專業的人才培養將減少補助地方270人、海洋廢棄物清理量能預計減少補助地方1700公噸、水質監測點位預計減少補助地方246處據點、減少2座水質監測站的地方補助等等。

海保署說新版財劃法將衝擊海洋保育。（海保署提供）

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