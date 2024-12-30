高雄蜜棗年前減產5成 禮盒每盒漲200元限量搶貨

高雄蜜棗年前減產5成，禮盒每盒漲200元，限量954盒搶貨。（記者陳文嬋攝）

2024/12/30 11:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄蜜棗受歡迎，今年受颱風影響，農曆春節前減產5成，農業局集結產地農會推出「高雄首選蜜棗禮盒」，限量954盒比去年各上漲200元，今起上架「高雄首選電商平台」預購，預計明年1月10日起陸續出貨，下單還送新春紅包袋。

高雄市為全國蜜棗最大產區，種植面積達715公頃，冬季陽光燦爛和熙、夜間氣溫驟降涼冷，造就最適合蜜棗生長環境，蜜棗碩大飽滿、皮薄多汁，今年歷經4個颱風重創，造成農曆春節前減產5成。

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農業局集結產地農會一同推出「高雄首選蜜棗禮盒」，今起於「高雄首選電商平台」上架預購，5台斤裝頂級蜜棗禮盒每盒1188元，限量288盒，特級蜜棗禮盒每盒988元，限量666盒，將於1月10日起陸續出貨，只要下單蜜棗即贈新春紅包袋，送完為止。

其中「高雄首選電商平台」為全國首創第一個由公部門輔導創辦電商平台，讓高雄農產即時上架、免收上架費，也將每季盈餘提撥3成作為公益基金，定期提供弱勢團體及組織運用，平台將高雄各式優質物產一網打盡，具安心有認證、三章一Q農漁產品，除了新鮮蜜棗上市可選購外，平台還推出年節伴手禮專區，滿額贈送2025年水果小桌曆。

農業局長張清榮表示，高雄農產品品質優良、品種多元，建立「高雄首選」品牌，販售通路遍及全國，電商與國內大型通路可選購蜜棗禮盒。農業局除了穩定國內銷售通路，也積極拓展外銷市場，推動蜜棗國外市場輸銷獎勵措施，收購蜜棗價格每公斤70元以上者，獎勵農友集運費與外銷業者促銷費，期望開拓廣闊海外行銷通路，增進農產外銷量，進而提升農民收益，創造多贏局面。

高雄蜜棗年前減產5成，禮盒每盒漲200元，限量954盒搶貨。（記者陳文嬋攝）

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