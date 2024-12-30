發文稱成功爭取高鐵南延 李柏毅批陳菁徽收割政績

國民黨立委陳菁徽發文提及爭取成功高鐵南延。（翻攝臉書）

2024/12/30 11:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院長卓榮泰上週宣布高鐵南延屏東採「高雄案」，國民黨立委陳菁徽透過臉書提及「爭取成功」，引發民進黨左楠區立委李柏毅批判，形容「闌尾」收割政績。

陳菁徽指出，有關高鐵南延方案，是她在交通委員會重點質詢議題，當初向交通部長陳世凱要求，請中央一定要尊重民意，爭取以高雄案來作為最終拍板，陳世凱允諾會在今年底前拍板。

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她進一步提及，高鐵南延明明可以是明快決策，偏偏民進黨用政治討論民生議題已不是第一次，譬如2019韓國瑜擔任高雄市長時，積極爭取高鐵南延的高雄案，也不斷反映民意，結果民進黨政府就是要硬幹通過左營案，完全忽視高雄民意展現，等於浪費高雄人民5年多的等待。

李柏毅質疑，過去頻頻阻礙高雄發展的就是國民黨，自己還不知道打臉自家人？他補充高鐵早在1993核定路線、1999開工，之所以高雄方案無法跟鐵路地下化一併施工，就是當年國民黨官員的決策。

李柏毅表示，當年國民黨總統參選人韓國瑜曾說若當上總統，行政院規劃的這條「盲腸線」（左營案），不同意也不會承認；李柏毅解讀韓的實際主張就是反對高鐵南延，至於要不要進市區僅是對路線的評論。

現在國民黨委員為收割而顛倒是非，要把一切功勞歸到韓國瑜名下，但無論是政策規劃還是執行成果，韓國瑜根本毫無貢獻，「盲腸線」都能美化成政績，這轉彎的幅度堪比白海豚！

李柏毅怒批，藍白用財劃法修理高雄時，國民黨立法委員不為高雄人站出來發聲，現在還想出來收割政績？到底要不要臉！

民進黨立委李柏毅抨擊國民黨立委收割高鐵高雄案。（記者王榮祥翻攝）

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