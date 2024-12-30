為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    發文稱成功爭取高鐵南延 李柏毅批陳菁徽收割政績

    國民黨立委陳菁徽發文提及爭取成功高鐵南延。（翻攝臉書）

    國民黨立委陳菁徽發文提及爭取成功高鐵南延。（翻攝臉書）

    2024/12/30 11:18

    〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院長卓榮泰上週宣布高鐵南延屏東採「高雄案」，國民黨立委陳菁徽透過臉書提及「爭取成功」，引發民進黨左楠區立委李柏毅批判，形容「闌尾」收割政績。

    陳菁徽指出，有關高鐵南延方案，是她在交通委員會重點質詢議題，當初向交通部長陳世凱要求，請中央一定要尊重民意，爭取以高雄案來作為最終拍板，陳世凱允諾會在今年底前拍板。

    她進一步提及，高鐵南延明明可以是明快決策，偏偏民進黨用政治討論民生議題已不是第一次，譬如2019韓國瑜擔任高雄市長時，積極爭取高鐵南延的高雄案，也不斷反映民意，結果民進黨政府就是要硬幹通過左營案，完全忽視高雄民意展現，等於浪費高雄人民5年多的等待。

    李柏毅質疑，過去頻頻阻礙高雄發展的就是國民黨，自己還不知道打臉自家人？他補充高鐵早在1993核定路線、1999開工，之所以高雄方案無法跟鐵路地下化一併施工，就是當年國民黨官員的決策。

    李柏毅表示，當年國民黨總統參選人韓國瑜曾說若當上總統，行政院規劃的這條「盲腸線」（左營案），不同意也不會承認；李柏毅解讀韓的實際主張就是反對高鐵南延，至於要不要進市區僅是對路線的評論。

    現在國民黨委員為收割而顛倒是非，要把一切功勞歸到韓國瑜名下，但無論是政策規劃還是執行成果，韓國瑜根本毫無貢獻，「盲腸線」都能美化成政績，這轉彎的幅度堪比白海豚！

    李柏毅怒批，藍白用財劃法修理高雄時，國民黨立法委員不為高雄人站出來發聲，現在還想出來收割政績？到底要不要臉！

    民進黨立委李柏毅抨擊國民黨立委收割高鐵高雄案。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨立委李柏毅抨擊國民黨立委收割高鐵高雄案。（記者王榮祥翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播