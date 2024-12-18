去台積電的路又「寬」一點 高雄翠華路拓寬西側今全線通車
高雄左營翠華路拓寬工程，西側拓寬部分預計今天可全線通車。（工務局提供）
〔記者王榮祥／高雄報導〕為紓解台積電進駐高雄引入車潮，高雄市政府啟動左營區翠華路拓寬工程，今年9月先完成翠華路西側的南半段、共4車道拓寬紓解車流，西側的北半段預計12月18日、今天白天開放通車。
翠華路拓寬工程從明潭路到世運大道總長度1357公尺，往西拓寬10公尺、總寬度由30公尺增為40公尺，同時配合台電管線埋設工程，確保楠梓園區未來廠區供電無虞。
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高市工務局說明，為及早紓解翠華路車流，位於海功東路至明潭路段間的西側拓寬道路，於8月25日晚間開放通車，左營大路至海功東路段西側道路拓寬接續於9月10日晚開放通車。
最後的世運大道至左營大路西側段，原預計9月底前開放通行，受天氣等因素影響，經施工團隊加緊趕工，預計今天白天可開放通車，也宣告翠華路西側拓寬全線通車。
接續將持續進行翠華路中央分隔島、及東側車道拓寬工程，施工期間採半半施工，維持南下4車道、北上3車道通行，以降低對交通影響衝擊，全段工程力拚明年6月完成，屆時翠華路南北向將各有4車道，成為台積電高雄廠周邊路網關鍵要道之一。
高雄左營翠華路拓寬工程，西側的世運大道至左營大路段預計今天可通車。（記者王榮祥攝）
高雄左營翠華路拓寬工程，西側拓寬部分最後一段預計今天可通車。（記者王榮祥攝）