「Fans17」涉兒少法「爆料公社」負責人住處搜出3千多萬 橋檢擴大追查金流

橋檢偵辦Fans17網站涉嫌違反兒少法案，其中3千餘萬元是在「爆料公社」負責人蔡信宏住處起出，檢將擴大追查來源和用途。（取自臉書）

2024/12/17 13:45

〔記者鮑建信／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦「Fans17」色情網站涉嫌違反兒少法疑案，共查扣6500萬元現金，其中3千餘萬元是在「爆料公社」負責人蔡信宏住處起出，懷疑內情不單純，將擴大追查金流來源和用途。

據了解，知名網站「爆料公社」負責人蔡信宏兄弟檔及董事長葉昌圳另涉嫌經營「Fans17」色情網站，供會員付費瀏覽、下載瀏覽成年及未成年性私密影片，上傳色情影片，逾萬部與未成年有關。

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橋檢指揮警方日前擴大搜索，承辦檢察官認被告蔡信宏、蔡孟翰、葉昌圳及阮姓、蘇姓女員工、蔡姓軍中士等6人涉犯兒少性剝削條例、妨害性隱私影像、妨害風化等罪，有勾串、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，網紅「小哥哥艾理」陳玟理及路姓退休警務員各交保20萬元及10萬元。

此外，辦案人員並在「Fans17」公司保險櫃、蔡姓兄弟住處和保險櫃等處，共查獲6500萬元現金，其中3千餘萬元是在蔡信宏家裡搜出，由於整疊千元鈔均未動用，懷疑案情不單純，將深入追查來源、用途有無涉及不法，後續發展備受矚目。

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