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    2025高雄燈會IP揭曉 最軟萌的「吉伊卡哇」勝出

    「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，邀請來自日本的「吉伊卡哇」。（高雄市觀光局提供）

    「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，邀請來自日本的「吉伊卡哇」。（高雄市觀光局提供）

    2024/12/12 21:35

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府今年初以「黃色小鴨」為主題舉辦「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」高雄燈會活動，引發全台矚目的黃色風潮後，各界紛紛期待2025年會選擇哪個IP再現高雄愛河灣？高市府臉書今（12日）晚宣布，將由最軟萌、又小又可愛的「吉伊卡哇（Chiikawa）」降臨高雄！

    高雄市長陳其邁今晚也透過臉書表示，明年1月25日至2月16日，「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」展演主題，特別邀請來自日本的「吉伊卡哇」，於愛河灣盛大登場，歡迎大家於燈會期間再度造訪高雄，體驗高雄冬日的觀光魅力。

    高雄市觀光局指出，市府今年初邀請「黃色小鴨」到愛河灣展出，讓全台民眾看見高雄10年來的城市蛻變，高雄市今也年獲得「年度卓越城市獎」及再次蟬聯「永續幸福城市第一」，是對市府團隊施政努力的肯定。2025年特別邀請「吉伊卡哇」於愛河灣盛大登場，相信活動內容會超越今年初的黃色小鴨，讓大家再次驚豔高雄的城市活力。

    引起廣大討論熱潮的「吉伊卡哇（Chiikawa）」，傳遞面對生活壓力仍要繼續往前，進而獲得「努力後的成就感」，讓粉絲在疲憊中找到一絲溫暖與希望。

    對粉絲而言，吉伊卡哇提供的不只是療癒和可愛的意象，他們努力生活的日常更讓人感同身受。這次市府擇定「吉伊卡哇（Chiikawa）」做為2025高雄燈會IP，並傳達「微幸福的生活感」，恰好為高市府近年在城市轉型的努力做最好的註解。

    「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於明年1月25至2月16日舉行，在愛河灣規劃吉伊卡哇主展區，搭配冬日遊樂園及周邊系列活動，預期又將掀起全台熱潮。

    「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」同樣於愛河灣舉行。（高雄市觀光局提供）

    「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」同樣於愛河灣舉行。（高雄市觀光局提供）

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