感謝台人愛心 友邦史瓦帝尼學童訪高雄歡唱「台灣尚勇」

慧禮法師（中右）帶領史瓦帝尼學童拜訪高市府，由副市長羅達生（中左）代表接見。（圖由高市府提供）

2024/12/12 09:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕感謝台灣各界長年來支助的愛心善行，友邦史瓦帝尼學童昨天（11日）訪問高雄，除了高歌「感謝你的愛」、「愛拚才會贏」等經典台語歌曲，更加碼時下最夯的「台灣尚勇」!

非洲阿彌陀佛關懷中心創辦人慧禮法師，感謝高市府長期對該中心的支持與協助，今年適逢創立20週年，特地率領非洲友邦史瓦帝尼院童拜會高市府，由副市長羅達生代表接見。

請繼續往下閱讀...

慧禮法師強調，將繼續從事慈善教育工作，協助非洲孤苦無依的孩童在良善教育環境長大，期盼他們自立自足、回饋當地。

羅達生感佩阿彌陀佛關懷中心長期深耕非洲的善心義舉，市府也拋磚引玉，今年助養10位院童；他說，史瓦帝尼姆巴巴內市是高雄姐妹市，雙邊在教育交流已有熱絡互動，高雄各級學校已有10名來自史瓦帝尼的教師，進行英語教學，鼓勵院童未來也到高雄就讀大學或就業。

羅達生也指出，今年11月高雄市剛與象牙海岸聖佩德羅市締結姐妹市，期盼未來高雄與非洲各城市學校持續在教育領域推動交流。

院童為感謝台灣各界長年來支助的愛心善行，特別於會中演唱「感謝你的愛」、「愛拚才會贏」等經典台語歌曲，更加碼時下最夯的「台灣尚勇」，熱情活潑的笑容和舞蹈，感染現場所有人。

史瓦帝尼院童也以流利的中文，分享最喜歡珍珠奶茶等台灣美食，認為台灣最熱情的人情味，讓人印象深刻；訪團其中一名院童，更預定明年來台灣就讀大學。

非洲阿彌陀佛關懷中心由慧禮法師創辦，為感謝台灣助養人的支持，每年均安排院童訪台進行感恩之旅慈善巡演，從12月7日起至明年1月4日，於新北市、屏東市、高雄市、台中市、嘉義市及台南市等地表演，高雄場次的「2024年行願非洲•感恩之旅」巡迴慈善公演，將於12月17日（星期二）晚上在高雄市文化中心至德堂舉行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法