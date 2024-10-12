抓到了！高雄9旬嬤過馬路遭撞死 肇逃通緝犯屏東被逮

蔡男開車肇事撞死92歲婦人後逃逸，昨天深夜在屏東九如被逮。（民眾提供）

2024/10/12 07:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕昨（11）日清晨高雄市三民區中華三路與三民街口發生吳婦（92歲）步行過馬路被撞死的車禍，肇事的轎車駕駛卻一溜煙不見人影，警方以車追人，深夜10點多在屏東九如逮到肇事逃逸的蔡男（32歲）和妻子王女，2人被圍捕時還數度倒車衝撞警車，最後雙雙被逮，並在車上查獲毒品，而蔡男也因涉毒品案身背4條通緝罪。

三民一分局指出，事發後警方成立專案小組全力偵辦，發現蔡男在肇事撞死吳婦後徒步逃逸，先是躲到自強路的巷弄打電話由友人林姓男子（39歲）接應離開至新光路下車，再徒步走到前鎮區林森四路搭乘多元計程車至仁武區下車後繼續徒步逃逸。

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警方鍥而不捨持續過濾監視器影像，清查蔡男地緣及交往關係後，鎖定最後使用的交通工具，立即以車追人，循線於屏東縣九如鄉九如路二段產業道路展開攔截圍捕，將蔡男搭乘的休旅車逼到死路，但蔡男仍數度倒車衝撞警車企圖逃逸，員警當場強勢破門將蔡男及其妻子王女拉下車壓制，並於車上查獲毒品等違禁品。

經了解，蔡男因涉及毒品案分別遭橋頭地方法院、高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署發布4案通緝，須執行4年多刑期，因害怕通緝身分曝光，故肇事後逃逸。

警方於訊後將蔡男依刑法過失致死、毒駕致人於死的公共危險、妨害公務及毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，通緝部分一併移送發布通緝單位歸案。林男、王女則依藏匿人犯罪嫌併案移送高雄地檢署偵辦。

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蔡男開車撞死人肇逃的死亡車禍，發生在昨天清晨5點多，死者吳婦當時沿三民街走斑馬線要穿過中華三路到三民市場時，疑似未注意號誌已轉為紅燈仍繼續前行，遭一輛銀色轎車衝撞後當場死亡，轎車駕駛卻當場棄車逃逸，案發後17小時在屏東九如被逮。

蔡男的妻子王女也在車上，因藏匿人犯一併被逮。（民眾提供）

蔡男被警方帶回高雄偵辦。（民眾提供）

涉嫌藏匿人犯的蔡男妻子王女也被警方帶回高雄偵辦。（民眾提供）

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