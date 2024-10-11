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    藍高雄市議員飛無人機空中質詢 議長：可以結束任務了嗎

    高雄市議員鍾易仲質詢關切無人機管理問題，當場飛無人機凸顯問題。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市議員鍾易仲質詢關切無人機管理問題，當場飛無人機凸顯問題。（記者王榮祥翻攝）

    2024/10/11 17:09

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議員鍾易仲今天質詢時，在議事廳當場操作「無人機」空中質詢，他說，目前法令規範只在室外，室內只有建物所有權人或代表可管理，議長康裕成立刻笑著問：「可以結束任務了嗎？」鍾易仲笑說：「可以，立刻收回」，趕緊讓無人機降落。

    鍾易仲說，許多國家都在大力發展無人機產業，但政府除推動無人機，也應做好管理，而目前管理法源主要是民用航空法，但很多人可能不知道，對於無人機起飛的管理在室外，如果在室內操作無人機且開啟攝影，請問市長與各位局長，這有違規嗎？

    鍾易仲指出，事實上，民用航空法管理範圍只在建築物外面的開放空間，對於室內其實沒有管控效率。他當場操作無人機在議事廳飛行，他說，這情況其實只有一人可管，就是建物所有權人或代表。

    議長康裕成看著無人機在議場飛來飛去，聽到建物代表有權管理後，當場笑著詢問：「可以結束任務了嗎？」，鍾易仲回答，「可以，立刻收回」，趕緊降落無人機，不料降落時無法到定點，在其他議員旁盤旋後才回到原位。

    鍾易仲進一步提及，鳳山某社區大樓住戶日前發現陽台外有紅色光點，打開窗戶驚覺是無人機，回神後趕緊跟管委會反映，結果無人機瞬間消失，類似這種情況，警方是否可處置？

    警察局長林炎田答詢說，被影響的當事人可以依法提告，或依民用航空法或妨害隱私，警方受理後會追查。

    無人機在高雄市議會議事廳飛行，今天是第二回，前一次是消防局配合議員質詢現場操作示範，今天則是議員自己來。

    高雄市議員鍾易仲質詢時當場操作無人機凸顯管理問題。（記者王榮祥攝）

    高雄市議員鍾易仲質詢時當場操作無人機凸顯管理問題。（記者王榮祥攝）

    議長康裕成籲請無人機可結束質詢任務，鍾易仲立刻收回。（記者王榮祥攝）

    議長康裕成籲請無人機可結束質詢任務，鍾易仲立刻收回。（記者王榮祥攝）

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