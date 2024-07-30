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無人機將全面納管 民航局今年底放寬考照年齡至14歲

民航局副局長林俊良表示，無人機修法草案已在行政作業中，若順利操作證年齡下修、效期放寬可自今年12月起實施。（記者吳亮儀攝）

民航局副局長林俊良表示，無人機修法草案已在行政作業中，若順利操作證年齡下修、效期放寬可自今年12月起實施。（記者吳亮儀攝）

2024/07/30 15:57

〔記者蔡思培／台北報導〕交通部民用航空局修正遙控無人機管理規則，將無人機學習操作證申請年齡由16歲下修為14歲，預計今年12月起上路。另外，原本無須飛安檢驗與商品檢驗的25公斤以下無人機，未來也要全部納入檢驗，預計今年12月起分3階段推動。

民航局長何淑萍表示，這1年來已針對修法內容舉辦20場跨部會協調會議，民航局也針對進口、製造、販售相關業者及玩家、地方政府召開5場大型說明會，蒐集各方意見。未來將陸續至北、中、各區召開至少6場說明會，宣導法規內容，並輔導業者與地方政府熟悉新制作業流程。

據民航局統計，截至今年6月底，國內無人機註冊總數已達4萬368架，合格人員操作證數量1萬9573張，具有執行無人機商業活動資格的法人團體共有742個，每月由民航局審查及會商地方政府同意的活動案件約有500餘件。

此次修法重點包括使用者資格放款、強化無人機管理。無人機學習操作證申請年齡將由原本的16歲下修為14歲，各類操作證效期也自2年放寬至3年，並適度調整規費。未來註冊的無人機都要通過數位發展部認可的專業單位資安檢測；原本無須飛安檢驗與商品檢驗的25公斤以下無人機也要全部納入檢驗。未超過2公斤的無人機需取得經濟部標檢局商品檢驗證明文件，2公斤以上無人機則需取得民航局型式檢驗合格證。

國內無人機製造商應取得經濟部工業局核發工廠登記證，進口無人機則由財政部專屬貨品號列管理審核，並應符合國家通訊傳播委員會有關射頻管理之規定；相關資訊將全面納管，整合至遙控無人機管理資訊系統由製造商、進口商進行登錄。

民航局副局長林俊良表示，修法草案已在行政作業中，若法制作業順利，操作證年齡下修、效期放寬將從今年12月起實施。其他部分則分3階段推動，今年12月起，先由民航局輔導業者法規內容並完成檢驗與登錄；明年12月起，市售遙控無人機均完成登錄後，會輔導法人使用合格無人機；2027年12月1日起，法人飛航活動時將全面使用經檢驗合格並完成登錄的無人機。

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