高雄火車站周邊大變身 專四、專五都更計畫通過

未來高雄車站願景示意圖。（Mecanoo事務所提供））

2024/09/25 17:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄車站周邊大變身！高雄市都委會今天（25日）審議通過高雄車站專四、專五都更計畫案，將與台鐵合作，串聯周邊的商圈及旅館，重塑高雄車站城市門戶意象。

高雄市副市長林欽榮今天主持第125次都市計畫委員會，審議通過「高雄車站專用區四、五劃定更新地區暨訂定都市更新計畫案」。

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林欽榮說，高雄車站是市區交通的核心樞紐，為提升車站周邊的轉運功能及商業發展，市府將推動一系列都市更新計畫，重塑車站的城市入口形象，劃定車專四、車專五及長明街派出所附近的地區，進行都市計畫變更，將與台鐵公司合作，透過招商開發，串聯周邊的開發案、商圈及旅館，連結舊火車站願景館，打造「高雄車站前站第一環圈」城市門戶意象。

都發局說，高雄車站的第一期開發（車專一、二、三）已完成車站本體及2棟聯合開發大樓（旅館及商辦），但緊鄰的車專四、五，仍為早期60、70年代建物，且僅供台鐵行控中心與鐵路警察局，無法滿足周邊的行政、商務、購物等需求，急待推動都更以翻轉改造。

都發局說明，這次都市計畫變更，將車專四、五的基準容積率調降到420％，同時解除原本對於商業使用面積上限2分之1的限制，以利導入TOD（大眾運輸導向）發展策略。未來除透過都市更新，引入複合型商業與辦公功能，並將建立人行立體連通系統、強化沿街綠化設計及夜間照明，促進車站前第一環圈加速活化。

高雄車站第一環圈更新發展模擬示意圖。（高雄市都發局提供）

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