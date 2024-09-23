高雄推畜牧業淨零碳排 年減碳328座中央公園

高雄推動畜牧業淨零碳排，年減碳量3.7萬噸，相當於328座種滿樹的高雄中央公園年碳吸收量。（記者陳文嬋攝）

2024/09/23 23:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市養豬總量占全國第六名，農業局推動畜牧業淨零碳排，包括水資源、沼氣回收循環利用，加上綠電減量增能，年發電量可達6千多萬度，相當於1萬7千多戶家庭年用電量，總計年減碳量3萬7千多公噸，相當於328座種滿樹的高雄中央公園年碳吸收量。

高雄市有396處養豬場，在養27萬多頭豬，排名全國第六約5.3%，主要飼養於阿蓮、路竹、內門及田寮等區，農業局輔導畜牧場淨零碳排，從循環利用及減量增能方面，雙管齊下推動減碳。

循環利用包括畜牧水資源、沼氣回收再利用，其中畜牧肥水回灌農田、廢水循環再利用，以及禽畜糞堆肥資源化，年減碳量可達3千多公噸；另沼氣回收再利用以提升畜牧場沼氣利用效率、沼氣燃料化及沼氣能源化再利用，輔導66處畜牧場辦理紅泥膠皮袋更新，47處畜牧場設置沼氣再利用設備，年減碳量2千多公噸。

尤以綠能發電減量增能最多，農業局輔導並獎勵9處畜牧場，設置沼氣發電系統，並推動156場畜牧場屋頂裝設太陽能板，裝置容量計63MW，每年發電量達6千多萬度，相當於1萬7千多戶家庭年用電量，年減碳量可達近3萬2千公噸。

農業局也推動畜牧業取得再生能源憑證，如綠電身分證，1張憑證為1千度綠電，以石安及日出畜牧場累積取得4千多張再生能源憑證，已完成交易轉移近3千張再生能源憑證，並持續推動盈登及志賢畜牧場通過再生能源憑證設備查核，未來通過電量查證後，可取得再生能源憑證，可應用於溫室氣體盤查、企業社會責任報告書及環保標章等。

此外，農業局配合農業部推動畜牧精準營養與飼餵模式，以飼料中蛋白質含量每降低1%，每頭豬年減碳7.24公斤，已函文飼料業者今年底前儘速變更製造或輸入登記證，從飼養源頭減碳做起，初估1萬多頭豬將採新標準飼料，年減碳可達100公噸。

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