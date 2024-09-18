高雄9/20上午10時演練試放海嘯警報 不實施人車管制及疏散撤離

基於921大地震慘痛經驗，防範類似921大地震突然來襲，高雄9月20日上午10時演練試放海嘯警報。（圖由警方提供）

2024/09/18 09:13

〔記者黃良傑／高雄報導〕基於921大地震慘痛經驗，防範類似921大地震突然來襲，造成重大傷亡，行政院特訂「國家防災日」，以提醒國人對災害防護的警覺，預定於9月20日上午10時，模擬海嘯情境尼規模7.3地震，高市警察局配合全國性海嘯警報試放，將運用防空警報系統，執行海嘯警報試放，但不實施人車管制及疏散撤離，請民眾不必驚慌。

預定試放時間於20日上午10時，響音為鳴5秒、停5秒，反覆9次共計85秒，同時會在10時10分解除警報，試放響音為一長音90秒，期使民眾熟悉海嘯警報響音，藉由各種整備及演練防患於未然。

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市警局民防管制中心表示，當日海嘯警報試放區達11個沿海警察分局，包括新興、鹽埕、左營、鼓山、苓雅、前鎮、小港、楠梓、林園、岡山及湖內分局，將會提前於上午9時許透過警報器語音，以及巡邏車上廣播系統，並協請里長運用里廣播系統，預告通知民眾將執行海嘯警報試放。

行政院預定海嘯情境設定，模擬於今年9月20日9時21分，嘉義縣政府東方23.5公里處（嘉義縣竹崎鄉）發生芮氏規模7.3地震（東經120.52度、北緯23.49度）最大震度7級，震源深度7.9公里之地震，主要影響臺灣西部，同（20）日9時50分，臺灣西南部海域發生芮氏規模7.5地震，並可能引發海嘯，威脅臺灣西南部、東南部、東部、東北部及北部等沿海地區，中央氣象署發布海嘯警報預警，高雄市政府警察局配合全國性海嘯警報試放。

警方表示，沿海地區民眾持有智慧型手機在當日也會收到災防告警簡訊，通知有海嘯警報演練，請民眾收到簡訊後，不要驚慌保持正常作息，期盼透過不斷的演練，提升各相關分局的災害應變能力與救災默契，並加強民眾防災避難意識，經由充分的整備演練和防護，確保市民生命財產與安全。

基於921大地震慘痛經驗，防範類似921大地震突然來襲，高雄9月20日上午10時演練試放海嘯警報。（圖由警方提供）

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