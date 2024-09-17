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    首頁　>　高雄市

    高雄輕軌9月運量大增92％ 中秋沒休息全面檢查這「顏色」

    高雄輕軌團隊中秋沒休息，全面檢查路口黃色鋪面是否清晰可辨？（捷運局提供）

    高雄輕軌團隊中秋沒休息，全面檢查路口黃色鋪面是否清晰可辨？（捷運局提供）

    2024/09/17 19:29

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌開學後運量大增，9月日運量比去年同期成長92%，輕軌團隊中秋節也沒休息，全面檢視路口黃色鋪面是否清晰可辨，為明天上班上課人潮做好準備。

    高雄輕軌今年成圓，吸引不少人作為通勤、就學的交通運具，捷運局統計9月前半個月，輕軌平均日運量達3萬0847人次，比去年9月成長92%。

    高市捷運局表示，今天是輕軌成圓後的第一個中秋節，輕軌團隊沒休息，全面檢視各輕軌路口號誌與路口照明，以及大順路雨豆樹樹況。

    此外，還詳細檢視輕軌路權行進軌道區、鋪設特殊的黃色舖面，確認各黃色鋪面雖有局部磨耗、但維持清晰可辨，行車與行人辨識安全無虞。

    捷運局指出，輕軌持續以智慧科技提升列車運行效能與安全，61路口分批建置科技執法設備，部分路口設置可變資訊標誌（CMS）警示，將持續宣導用路人遵守路口號誌標誌指示，提升輕軌列車運輸安全與效率。

    高雄輕軌團隊中秋沒休息，全面檢查路口黃色鋪面是否清晰可辨？（捷運局提供）

    高雄輕軌團隊中秋沒休息，全面檢查路口黃色鋪面是否清晰可辨？（捷運局提供）

    高雄輕軌路口黃色鋪面。（捷運局提供）

    高雄輕軌路口黃色鋪面。（捷運局提供）

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