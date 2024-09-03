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躲過凱米滅頂之禍 汕尾漁港不同種招潮蟹混居和樂融融

不同品種招潮蟹在汕尾漁港混居，和樂融融。（陳俊強提供）

不同品種招潮蟹在汕尾漁港混居，和樂融融。（陳俊強提供）

2024/09/03 18:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕凱米颱風夾帶大水沖刷高屏溪高灘地，高雄市林園區汕尾漁港一處招潮蟹灘地原以為遭滅頂，未料清除漂流木後，發現招潮蟹生態依然非當活躍，連特有種台灣招潮蟹也是活力十足，林園愛鄉協會理事長陳俊強說，這些不同種的招潮蟹原本會有明顯的棲地差異，在此混居卻是和樂融融。

凱米颱風帶來大水及漂流木，改變了高屏溪口多處灘地地貌，汕尾漁港航道為封閉性水域，清淤工程造就了招潮蟹群居的高灘地，這次也被漂流木層層覆蓋，原以為招潮蟹的棲地會遭到毀懷，沒想到這群嬌客躲過滅頂之禍，且族群、數量幾乎沒有減少。

陳俊強指出，該高灘地為800平方公尺彈丸之地，卻有台灣招潮蟹、清白招潮蟹、糾結清白招潮蟹、弧邊招潮蟹（俗稱網紋招潮蟹）、粗腿綠眼招潮蟹（俗稱紅豆招潮蟹）、屠氏招潮蟹、北方呼喚招潮蟹、賈瑟琳招潮蟹及麗彩招潮蟹等品種，數量超過上千隻，成為小而美的獨特生態。

他說，不同種的招潮蟹原本會有明顯的棲地差異，例如台灣招潮蟹喜歡乾燥的高潮線硬質沙質築巢，賈瑟琳偏愛泥濘，網紋則在泥沙混合區域活動，清白喜歡許多沙子的環境，但在這裡看不見不同種招潮蟹競爭，反而同種的才會搶地盤，可見招潮蟹都已經適應這裡的環境。

值得一提的是，台灣招潮蟹是特有種，以往只出現在台南曾文溪口以北地區，2008年曾在高屏溪口曇花一現；2014年又在屏東大鵬灣出現，旋即不見蹤跡，卻是目前台灣最南端發現區域；台灣招潮蟹2020年來到汕尾漁港，還孕育了穩定的族群，非常難得。

招潮蟹活動力十足。（陳俊強提供）

招潮蟹活動力十足。（陳俊強提供）

清白招潮蟹。（陳俊強提供）

清白招潮蟹。（陳俊強提供）

台灣招潮蟹為特有種。（陳俊強提供）

台灣招潮蟹為特有種。（陳俊強提供）

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