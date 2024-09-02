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首頁　>　高雄市

高雄賓士撞闖紅燈小黃 火爆父氣到踹毆運將被告

黑色賓士車行經光華一路與五福路口時，撞上闖紅燈的小黃計程車。（民眾提供）

黑色賓士車行經光華一路與五福路口時，撞上闖紅燈的小黃計程車。（民眾提供）

2024/09/02 09:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區五福一路與光華一路口今（2）日凌晨2點左右，發生一起賓士車與計程車的碰撞車禍，造成雙方駕駛頸部扭傷，不過，賓士車駕駛的父親余男（54歲）從副駕駛座下車後，疑似以手腳踹毆運將于男（61歲），被告傷害罪送辦。

據了解，賓士車駕駛余男（22歲）凌晨開車載著父母，沿光華一路往北行經五福一路口時，于男駕駛的計程車從光華一路往東闖紅燈，雙方撞上，幸好當時雙方車速都不快，不過，坐在賓士車副駕駛座的余父疑似不滿于男闖紅燈，憤而下車找于男理論，先是起腳踹計程車的車門，隨後打開車門，對駕駛出腳、出手毆打，余母連忙拉住攔阻，當時計程車上有2名乘客，被嚇得趕緊下車步行離開。

苓雅分局凱旋所指出，車禍發生後，警方到場處置，雙方駕駛皆無酒駕，車禍造成雙方駕駛頸部扭傷、意識清楚，送醫治療並無大礙。經調閱監視器佐證，初步分析事故原因為于男闖紅燈導致事故發生，詳細肇事責任待送交通大隊初判。

于男闖紅燈違規部分，依據道路交通管理處罰條例第53條，可處1800至5400元罰鍰。另車禍，賓士轎車副駕駛座余男下車拉扯于男，導致于男擦挫傷，于男提出傷害告訴，余男涉嫌傷害罪，於警詢後，函送地檢署偵辦。

車禍發生後，坐在賓士車上的駕駛父下車，拉開計程車副駕駛座的車門對運將出手腳毆打，妻子趕緊上前攔阻。（民眾提供）

車禍發生後，坐在賓士車上的駕駛父下車，拉開計程車副駕駛座的車門對運將出手腳毆打，妻子趕緊上前攔阻。（民眾提供）

車禍發生在路口，警方到場處置並預防其他車輛再撞上。（民眾提供）

車禍發生在路口，警方到場處置並預防其他車輛再撞上。（民眾提供）

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