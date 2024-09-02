京華城案扯出高雄國賓容積率1142％ 親藍名嘴逆風：藍營別跟著瞎打

高雄國賓飯店改建容積率1142%，高市府澄清，國賓屬於商五用地，容積率是840%，加上適用危老重建獎勵，呼籲外界不要刻意錯誤解讀。（資料照）

2024/09/02 00:14

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕京華城容積弊案鬧得沸沸揚揚，前台北市長柯文哲也因此遭聲押禁見，昔日挺柯的醫師蘇一峰近日在臉書開酸高雄國賓容積率1142%，檢調卻十分安靜，讓藍白見獵心喜。不過名嘴朱凱翔週日（9/1）晚間跳出來逆風發言，呼籲藍營「別上車」。

蘇一峰週六（8/31）在臉書開酸「面對高雄國賓容積率1142%！檢調又安靜了」，質疑在綠營執政的高雄，圖利廠商天經地義，「台北京華城的840%是給法定容積獎勵的上限，如果合法圖利廠商要被抓，高雄國賓的1142%則是超越法定的上限，怎麼沒人要抓？」

此消息讓白營支持者以為撿到槍，藍營也不少人跟著嘲諷，不過朱凱翔1日晚間透過粉專「不演了新聞台」表示，「別上高雄國賓的車，白營要救柯，病急亂投醫，請藍營不要跟著瞎打。高雄國賓，是商五840%容積率，再加上危老重建的36%容積獎勵，才會破千。」

朱凱翔說，「台北國賓，也在危老改建中，除了原本630%容積率，還拿到了結構評估、基地退縮各8%，耐震設計10%，綠建築、智慧建築各6%，以及時程獎勵10%等容積獎勵，合計42%。不過，該條例規定除了時程獎勵外，所有項目加總的容積獎勵最高上限為30%，因此，台北國賓取得了40%的最高容積獎勵。這也是柯文哲任內給的，同樣都是國賓，同樣都是危老案，柯文哲給容積獎勵的陳其邁還多！啊這個是要打什麼？再倒打柯文哲嗎？」

該貼文曝光後引起討論，有網友提到國民黨高市議員邱于軒指稱高雄國賓是「突然」變危樓，難道不值得懷疑？朱凱翔直言：「當然不！她可以去告發台北市結構技師公會，但她沒有。」

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