高雄首推校園空維區9月上路 機場+衛武營9處拚明年底實施

高雄首推校園鹽埕國小空品維護區9月上路。（記者陳文嬋攝）

2024/08/21 23:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市擴大空品維護區，首推校園鹽埕國小9月上路，持續推動高雄國際機場、衛武營國家藝術文化中心及市府4座焚化廠共9處，力拚今年底前送環境部核定、明年底前實施，周邊管制柴油車須領有合格標章、燃油機車須定檢合格，違者可開罰500至6萬元。

高雄推動空品維護區3年，首期澄清湖風景區、駁二藝術特區、壽山動物園出入車輛近1成不合格，二期高雄港進出車輛合格率98%；環保局昨統計總合格率97%，揪出3300多部車輛不符規定，其中40部車輛為累犯，總計開罰160多萬元。

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環保局為保護敏感族群國中小學童，選定駁二藝術特區附近鹽埕國小，首推校園空維區獲得地方認同，將率先於9月上路，管制校區及外牆周邊道路大勇路及瀨南街，管制時段非假日周一至週五上午7時至18時。

環保局今年持續推動高雄國際機場、衛武營國家藝術文化中心、並擴大風景區崗山之眼、旗津海岸公園、紅毛港文化園區，以及市府4座焚化廠將劃設空維區，管制進出停車場、周邊道路車輛，力拚今年底前送環境部核定、明年底前上路。

環保局表示，柴油大客貨車及小貨車必須取得自主管理標章、燃油機車必須有定檢合格紀錄，將採取車牌辨識系統，連線環境部定檢系統，事後通知車主改善，維護人車通行安全；未符合規定進入管制範圍車輛，依空污法開罰500元至6萬元，並要求限期改善。

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