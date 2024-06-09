富邦凹子底開發案「快速長高」 高雄漢神三館3年後開幕

富邦凹子底開發案已架設4座塔式起重機，鋼骨相當明顯。（圖擷自高雄好過日臉書）

2024/06/09 21:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄人相當矚目的富邦凹子底開發案，工程去年6月由三星物產接手後，正「快速長高中」，漢神三館也將進駐，力拚2027年完工。

富邦人壽位於高雄市鼓山區博愛、大順路口「捷運凹子底站旁商業區開發案」基地，於2022年3月開工，將建造地上48層、最高塔樓近240米的複合型商辦大樓，涵蓋商場、辦公、旅館、健身中心、水族館及物流等設施，目前漢神百貨三館、南仁湖開設的高雄海洋館、柏文旗下的運動娛樂事業都確定將進駐。

該工程契約自從完成連續壁與基樁後，一度陷入停頓；去年6月，工程改由韓商三星物產營造台灣分公司及宏昇營造聯合承攬，進度已加快，經常夜間還在施工。

臉書社團「高雄好過日」近日居高臨下拍攝，發現富邦凹子底案已進入「較有感的鋼構成長階段」，商辦棟已經架設4座塔式起重機，飯店棟鋼骨也已相當明顯，「高雄許久沒有見到此種大型超高樓工地施工場景了！」

未來高雄第三家漢神百貨將進駐此地，從地上8樓至地下3樓，共有4.5萬坪，面積是漢神巨蛋2倍以上，預計2027年開業，引入800個櫃位會和巨蛋做出區隔，並有2352席停車位，大約是漢神巨蛋1.5倍，百貨地下也直接連通捷運站，更便利消費者。

「高雄好過日」分析，今年4月，捷運巨蛋站平均每日進出站旅客人次24706人、凹子底站14878人，相差約1萬人，但凹子底站在輕軌通車後，成長率明顯高於巨蛋，日運量由1萬人出頭，已成長到1.5萬人左右。

預料在漢神百貨三館、義享天地B館等商場全數營業後，捷運凹子底站運量將會超越巨蛋、高雄車站，成為左營高鐵站以外的高捷第二大站。

富邦凹子底開發案，位於高雄車水馬龍的博愛、大順路口。（圖截自高雄好過日臉書）

富邦凹子底開發案的工地入口。（記者葛祐豪攝）

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