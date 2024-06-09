高市文化局藝文補助 7/1前線上申請

高市文化局最近1期「常態表演藝術類藝文補助」，線上申請至7月1日，圖為高雄舞團《01舞蹈製作》的演出。（高市文化局提供）

2024/06/09 18:37

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市文化局最近1期常態表演藝術類藝文補助開放受理，線上申請至7月1日，詳情可上「高雄市表演藝術花園」最新消息查閱。

為鼓勵高市優秀演藝團隊穩定營運及策劃多元展演活動，文化局提供多元補助扶植計畫，包括鼓勵團隊朝向藝術與行政營運穩定發展的「傑出演藝團隊」補助計畫、專案型「環境舞蹈」在地創作及「正港雄有戲」實驗劇場節目徵件計畫，與1年分3期受理的「常態表演藝術類藝文補助」計畫等。

文化局表示，傑出演藝團隊代表整個城市的藝文品牌、頂尖團隊，依類別採團隊分組徵選、外聘委員評選制，由外聘學者專家共組徵選委員會，依音樂、舞蹈、傳統戲曲、現代戲劇和跨領域共5類，各類邀集3至4位學者專家針對團隊提案，依各團年度計劃發展重點，提供專業建議。

文化局強調，各立案藝文團隊能量和特質都不同，都是城市珍貴資產，期待透過各種不同補助機制與協作平台，讓認真耕耘的團隊都能逐步茁壯，有潛能成為代表城市品牌的藝文傑出團隊。

近3年曾入選高市地方扶植傑出演藝團隊計畫的傑出團隊，包含明華園日字戲劇團、高雄室內合唱團、許程崴製作舞團、金鷹閣電視木偶劇團、唱歌集音樂劇場等5團，也入選財團法人國家文化藝術基金會演藝團隊年度獎助專案（TAIWAN TOP演藝團隊），顯見地方傑團計畫實施有助於累積及活絡地方團隊演出能量。

文化局強調，如獲選中央傑出團隊，當年則不能再報名地方傑出團隊徵選，避免造成經費排擠作用。

對藝文團隊的扶植，除傑出團隊，文化局另有常態藝文補助申請計畫，鼓勵立案藝文團隊針對展演計畫提出補助申請，1年分3期受理，近2年定期補助核定名單中，平均每年補助高雄團隊超過133件展演計畫；其他如「環境舞蹈」、「正港雄有戲」實驗劇場演出，也規劃限定高雄立案團隊申請提案，期望提供高雄各類型藝文團隊多元演出舞台和機會。

高雄藝文團隊「兩兩製造聚團」打造寶寶劇場，以孩子的視角做戲，深受親子喜愛。（高市文化局提供）

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