台鐵高雄車站大天棚即將成形 進度已近90％

台鐵高雄車站大天棚即將成形，截至5月底的進度已達89.52%。（圖擷自高雄好過日臉書）

2024/06/09 08:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台鐵高雄車站大天棚即將成形！截至5月底的進度已達89.52%，預定今年10月底完工；至於高雄車站站體二階工程進度，目前也達85.27% ，預計今年12月完工。

鐵道局南區工程分局指出，台鐵高雄車站綠色天棚東西向約677公尺、南北向約340公尺，工程內容包含天棚鋼構、東西兩側天棚引道土木及結構、景觀設施及植栽等，至今年5月底進度89.52%，預定今年10月底可完工。

天棚除作為地下化車站在平面的遮蔽，頂部還規劃為行人、單車可通過的通道，串接東、西兩側綠廊，該通道也是高雄車站兩棟商業大樓與旅館大樓間的聯通平台。

至於高雄車站站體二階工程進度，目前也達85.27% ，預計今年12月車站全部工程可望完成；車站中央的圓形廣場，結構也已成圓，目前中央支撐已經拆除，暫時用鷹架與木板阻擋，北側仍在安裝天花與地板中。

臉書社團「高雄好過日」指出，高雄車站完成後，動線會有幾個值得期待的改變，首先是地下3層連通道打開，地下4層的捷運和地下2層的台鐵，不用到地面就能轉乘，節省5分鐘以上時間；其次，高捷高雄車站北側站體啟用，未來會增加往九如路的另一個出口。

第三是中央圓形廣場以外，南北各有一個橢圓形廣場，南口的廣場就在舊帝冠車站站體後方，未來可以經過老車站進站；北口的廣場是露天的，出來就到九如路。

不過，高雄車站站體今年底二階工程完成後，車站也不算完全啟用，因為商場和旅館大樓預計今年招商，最快要等到2027年才營運；且車站缺乏對外的地下通道，有可能仍需二次施作通往南側建國路的地下連通道。

經過漫長的工程，地方均期盼高雄車站全面完工後，能為周邊發展帶來改變。

天棚頂部規劃為行人、單車可通過的通道，未來是高雄車站兩棟商業大樓與旅館大樓間的聯通平台。（圖擷自高雄好過日臉書）

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