會考放榜 高雄五福國中25人5A++滿分滿點

五福國中今年會考高達194人成績達5A，校長何茂通（左3）與表現優異的學生許芳源（左起）、曾羿學、蔡喬安、曹廷瑜和作文被選為樣卷的簡定淵。（記者許麗娟攝）

2024/06/07 19:37

〔記者許麗娟／高雄報導〕今年國中會考高雄市五福國中再創佳績，有194人成績達到5A，其中有25人考取5A++滿分滿點的優異成績，包括奪得112年亞錦賽女子花式溜冰金牌的蔡喬安，曾羿學則是全校唯一拿下作文6級分的滿分滿點滿級分學生，此外，簡定淵6級滿分的作文，則被列全國8篇樣卷之一。

蔡喬安國小2年級就接觸花式溜冰，專長在冰舞項目，至今奪牌無數，也當選國手在一一二年亞錦賽奪得女子花式溜冰金牌，與雙胞胎妹妹蔡喬茵，都是國內耀眼的花式溜冰新星。

蔡喬安不僅用心投入學習溜冰技術，課業也不落人後，她說，自己在溜冰和課業上都有目標，溜冰也是她課後的放鬆時間，而讀書技巧，就是上課認真聽講、回家複習，她對社會和法律最感興趣，希望未來能成為一位律師。

曾羿學則是五福國中今年唯一拿下滿分滿點滿級分的學生，對於作文拿下6級滿級分，他認為是把握住起承轉合的寫作架構，闡述也多一點，曾羿學在學校參加數理研究社團，解謎和解答是他的最大興趣，目標是就讀雄中，因為對科技感興趣，不排除未來走進科技業。

作文同樣獲得6級滿級分的簡定淵，文章被選為本次會考的樣卷之一，簡定淵說，自己沒有特別喜歡看課外讀物，但從小學一年級起就培養每天寫500字的完整文章，當時班導師要求學生每天都要在聯絡簿寫一篇文章，但他認為聯絡簿的小格只能算是寫日記，反而要求要用筆記本寫，日積月累的寫作是他能寫出好文章的關鍵。

簡定淵小五時曾拿到高雄市語文競賽第1名，為代表高雄市參加全國賽，當時市府還聘一名老師加強他的作文，去年他與同學參加高雄市112年國中小學創意運動會，在「國中語文」領域拿到第1名，這也是以數理為長項的五福國中，首次在語文領域拿到第1。

簡定淵也每天和媽媽談心對話，並把生活感觸記錄下來，用文字和漫畫清楚表達情緒，每日的寫作培養出好文筆。

此外，許芳源與曹廷瑜同學雖然家境不佳，兩人仍努力向學，今年都考出5A++滿分滿點好成績，其中許芳源受動畫「旋風忍者」的影響，平常喜歡寫武俠小說，身在單親家庭的他，也因為看到媽媽辛苦工作，所以對課業上會自行要求；曹廷瑜不僅成績優異，也多才多藝，是五福國中樂團的主唱，還會彈電吉他；兩人第一志願都是讀雄中，台積電落腳高雄，也嚮往未來成為工程師。

校長何茂通表示，五福國中今年868名國三畢業生中，有194人成績達到5A，佔畢業生總數的22.3%，學校在數學和自然科學實驗競賽中，學生們屢次脫穎而出，今年也創下雄中科學班錄取人數10人的新紀錄，學生的卓越表現要歸功於老師們的專業教學和導師們的細心指導。

蔡喬安不僅會考拿到5A++好成績，也熱愛溜冰，去年勇奪亞錦賽女子花式溜冰金牌。（記者許麗娟攝）

簡定淵的作文拿到6級滿級分，文章還被會考中心選為本次樣卷之一。（記者許麗娟攝）

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