哇！錢鰻左右睪丸大小差8倍 中山大學發現生物奇觀

中山大學海洋生態與保育研究所助理教授林裕䕒發現，俗稱錢鰻的鯙科生殖腺體在雄性可比左側長8倍，在生物界相當罕見。（記者許麗娟攝）

2024/06/03 12:04

〔記者許麗娟／高雄報導〕對稱是生物的常態，不過，國立中山大學海洋生態與保育研究所助理教授林裕䕒，與海洋大學水產養殖學系教授陳鴻鳴合作研究，卻從近3000尾的解剖資料中發現，俗稱錢鰻的鯙科具有獨特的生殖腺不對稱性，右側生殖腺體在雌性超過3.4倍，在雄性可比左側長8倍，在生物界相當罕見。

林裕䕒在玉山青年學者計畫支持下，與深耕鯙類生殖研究的陳鴻鳴團隊合作，並針對長期研究資料進行分析，此資料包含了棲息在台灣海域中的20種鯙科物種、合鰓鰻科、蛇鰻科各一種作為外群比較，採樣時間從2003至2008年，自台灣北部及東部海岸收集到共2959尾個體，樣本由合作之漁民收集及拖網下雜魚中採集，另外還有潮間帶採樣。

研究團隊指出，魚類生殖腺左右對稱為常態，如平常食用的烏魚子，兩瓣大小大致相同。然而進行鯙科資料分析時發現，鯙科的生殖腺有明顯的不對稱，20個物種的右邊生殖腺全部比左邊的生殖腺長，且隨著體長增加又更加明顯。

最極端的例子，當屬疏條紋裸胸鯙（又稱小裸胸鯙、錢鰻），雌性生殖腺左右長度差平均3.4倍，雄性生殖腺竟差到8倍之多。林裕䕒透過人體比喻，就如同男性的睪丸左右不平衡，或孕婦的胎兒重量壓在右半邊一樣。而非鯙科的2種外群生物合鰓鰻科及蛇鰻科，其生殖腺比例則是正常的1比1。

團隊進一步尋找這種差異的可能原因，發現棲地類型、棲息深度、物種的體型，以至分類學上的親緣相似度，均無法解釋此生殖腺長度之左右差異。體型同樣是圓柱狀、同為底棲生物的合鰓鰻及蛇鰻，生殖腺長度卻是常見的左右對稱，與鯙科有著截然不同的演化結果。文獻探討在硬骨魚類中，目前只有在鯙科觀察到生殖腺左右不對稱。

林裕䕒表示，演化是存活和生殖的共同結果。生殖腺長度的不對稱雖然在硬骨魚類中罕見，但在鳥類上是常見的現象。推測這可能是「演化的意外」，鯙科在演化的時候，偶然打開了不對稱的開關，但因為這副產物不會影響鯙科的繁衍，才會保留至今。

林裕䕒推廁，鯙科生殖腺長度的不對稱可能是「演化的意外」，因不會影響鯙科的繁衍，才會保留至今。（記者許麗娟攝）

錢鰻雌性（圖左）與雄性（圖右）的左右生殖腺長度比較，雄性的生殖腺右側比左側長8倍。（中山大學提供）

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