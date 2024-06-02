為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

鸚鵡飛失疑認錯主人停錯肩 高雄警助飼主尋獲團圓

「美美」飛到路人肩膀，被帶至派出所報案協尋，員警發現牠的腳環有一組號碼，試打聯絡，幸運找到牠的主人。（民眾提供）

「美美」飛到路人肩膀，被帶至派出所報案協尋，員警發現牠的腳環有一組號碼，試打聯絡，幸運找到牠的主人。（民眾提供）

2024/06/02 17:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄王姓男子飼養2隻黃化玄鳳鸚鵡，疼愛有加，不料外出散步時，其中1隻「美美」疑受驚嚇飛失，飼主著急自責，「美美」飛到路人肩膀，被帶至派出所報案協尋，員警發現牠的腳環有一組號碼，試打聯絡，幸運找到牠的主人，人鳥終於重逢，王男頻向警方道謝。

鸚鵡「美美」的身體白色，頭部呈現黃色，並有著橘紅色腮紅，頭上羽冠羽豔麗吸睛，鸚鵡平時會跟主人一同外出，有時也會停在肩膀上，乖乖不會亂跑，上月牠與主人外出散步，疑似受到驚嚇，突然飛走未回，王男和家人等不到「美美」，感到非常著急。

鸚鵡當晚8點就飛到一名陌生男子的肩膀上，該男拾獲鸚鵡不佔有，小心翼翼帶送至中山路派出所報案、協尋牠的主人，「美美」見派出所人多，一時緊張拍翅企圖竄飛，員警們手忙腳亂將牠留住。

警方發現「美美」的腳環上有一組號碼，疑為飼主手機號碼，撥打後果然聯繫上飼主王男，通知前往派出所認領，王男掛了電話急忙趕至派出所，還帶著另一隻鸚鵡前往認領，飼主一度開心到眼眶泛紅，頻頻向警方表達感謝。

警方表示，攜帶寵物外出應繫好牽繩，並掛上名牌或植入晶片等，避免走失，即使走失才能盡快尋獲、團圓。

鸚鵡在派出所竄飛，讓員警手忙腳亂。（民眾提供）

鸚鵡在派出所竄飛，讓員警手忙腳亂。（民眾提供）

鸚鵡飛失疑認錯主人停錯肩，高雄員警助飼主尋獲團圓，飼主喜極而泣。（民眾提供）

鸚鵡飛失疑認錯主人停錯肩，高雄員警助飼主尋獲團圓，飼主喜極而泣。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鸚鵡大使來相伴 機構學員笑開懷
2023/06/01 08:14

鸚鵡大使來相伴 機構學員笑開懷
二比一怎麼吵得贏！ 多話鸚鵡姊妹狂頂嘴 主人超無奈
2022/03/15 21:00

二比一怎麼吵得贏！ 多話鸚鵡姊妹狂頂嘴 主人超無奈

癌藥基金刻不容緩 盼治療給付趕上國際
鸚鵡出逃飛到派出所「報案」 警當寵物溝通師助返家
2023/09/13 10:32

鸚鵡出逃飛到派出所「報案」 警當寵物溝通師助返家
奇！ 土耳其人夫靠寵物鸚鵡「跳針重複1句話」 抓到妻子外遇證據
2024/04/09 14:53

奇！ 土耳其人夫靠寵物鸚鵡「跳針重複1句話」 抓到妻子外遇證據

跨越百年的傳奇 卡地亞Santos華麗變身
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播