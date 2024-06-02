鸚鵡飛失疑認錯主人停錯肩 高雄警助飼主尋獲團圓

「美美」飛到路人肩膀，被帶至派出所報案協尋，員警發現牠的腳環有一組號碼，試打聯絡，幸運找到牠的主人。（民眾提供）

2024/06/02 17:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄王姓男子飼養2隻黃化玄鳳鸚鵡，疼愛有加，不料外出散步時，其中1隻「美美」疑受驚嚇飛失，飼主著急自責，「美美」飛到路人肩膀，被帶至派出所報案協尋，員警發現牠的腳環有一組號碼，試打聯絡，幸運找到牠的主人，人鳥終於重逢，王男頻向警方道謝。

鸚鵡「美美」的身體白色，頭部呈現黃色，並有著橘紅色腮紅，頭上羽冠羽豔麗吸睛，鸚鵡平時會跟主人一同外出，有時也會停在肩膀上，乖乖不會亂跑，上月牠與主人外出散步，疑似受到驚嚇，突然飛走未回，王男和家人等不到「美美」，感到非常著急。

鸚鵡當晚8點就飛到一名陌生男子的肩膀上，該男拾獲鸚鵡不佔有，小心翼翼帶送至中山路派出所報案、協尋牠的主人，「美美」見派出所人多，一時緊張拍翅企圖竄飛，員警們手忙腳亂將牠留住。

警方發現「美美」的腳環上有一組號碼，疑為飼主手機號碼，撥打後果然聯繫上飼主王男，通知前往派出所認領，王男掛了電話急忙趕至派出所，還帶著另一隻鸚鵡前往認領，飼主一度開心到眼眶泛紅，頻頻向警方表達感謝。

警方表示，攜帶寵物外出應繫好牽繩，並掛上名牌或植入晶片等，避免走失，即使走失才能盡快尋獲、團圓。

鸚鵡在派出所竄飛，讓員警手忙腳亂。（民眾提供）

鸚鵡飛失疑認錯主人停錯肩，高雄員警助飼主尋獲團圓，飼主喜極而泣。（民眾提供）

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