台灣人想向小林製藥求償太繁雜 謝長廷建議「這方式」較能成功

日本小林製藥紅麴保健品導致腎臟相關疾病的風暴持續延燒。（圖翻攝自Google街景）

2024/04/01 00:41

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日前接停止食用簡訊……高雄7旬婦疑吃日本紅麴保健品害洗腎

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本小林製藥紅麴保健品導致腎臟相關疾病的風暴持續延燒，在日本已造成5人死亡、逾百人住院，台灣也傳出6起不適案例。針對求償方式，我國駐日代表謝長廷週日（3/31）建議，由國內進口業者一併呈報給小林製藥，比較容易達成目的。

日本厚生勞動省近日表示，小林製藥先前懷疑有問題的紅麴保健品含有「未知物質」，才誘發食用者出現腎臟相關疾病，而這個「未知物質」可能是高毒性的「軟毛青黴酸」（Puberulic Acid），目前還不清楚為何會有此物質。

謝長廷週日在臉書表示，小林製藥的紅麴原料疑似含有軟毛青黴酸，傷害腎臟健康，日本有消費者因此要洗腎住院。依據貿易紀錄，台灣沒有輸入成品但有輸入原料數十筆，當時檢查紀錄並無問題，但相關業者已經採取預防性下架措施。

他接著透露，駐日代表處於3月27日有接到台灣陳姓民眾的投訴，對方稱其妻子因食用到問題產品而洗腎，請求賠償，「因係民事糾紛，本駐日代表處當天即提供律師相關資料，另一方面也蒐集資訊，關注日本後續訊息。」

謝長廷指出，代表處正密切注意日本相關事件進展資訊與救濟狀況，如國內進口業者需要與日本業者進行聯繫溝通，駐外單位可以協助。另外，小林藥廠已經公開道歉並表示願意賠償受害者，但具體賠償涉及購買、服用、發病及因果關係等事實的舉證，相當繁雜，謝長廷建議國內進口業者負責蒐集被害人資料，集體代為向藥廠交涉，比較容易達成目的。

最後謝長廷坦言，跨境消費爭議屬私法紛爭，如個案處理，駐日本代表處僅能提供我國籍人士尋求救濟途徑等資訊（如在日之申訴窗口、律師等），如果是集體案件，國內有特別指示則可提供必要之行政協助（包括翻譯、交涉等），「呼籲來日觀光的旅客注意，不要購買相關下架或回收之物品，以免冤枉受害。」

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