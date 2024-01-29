今年上半年高雄又有多場演唱會 商圈夜市券捲土重來

今年上半年高雄又有多場演唱會，商圈夜市優惠券捲土重來。（經發局提供）

2024/01/29 09:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年上半年，高雄又有紅髮艾德、洛史都華、五月天、高雄櫻花季音樂節、2024大港開唱等演唱會蓄勢待發，頗受好評的商圈夜市優惠券捲土重來，高雄市經發局今天宣布，憑門票就可獲得一張50元的優惠券。

去年高雄一連舉辦超過50場國內外演唱會，演唱會效應帶動商機，高市府推出「加食延暢」方案，憑票加碼換商圈夜市優惠券活動，將演唱會人流導入商圈夜市消費。

今年上半年，包含紅髮艾德（Ed Sheeran）、Rod Stewart、五月天、高雄櫻花季音樂節、2024大港開唱等演唱會接連登場。高雄市經發局今天宣布，將推出2024年的商圈夜市優惠券，2月2日起至2月4日，歌迷只要憑紅髮艾德演唱會門票，在6處高捷車站就能兌換一張50元的優惠券，使用範圍除高雄44處商圈、夜市外，還有超過50家居酒屋、餐酒館、小吃、火鍋等特色店家。

經發局進一步說明，2月2日起至2月4日在左營高鐵、巨蛋、高雄車站、美麗島、三多、鹽埕埔站等6處捷運站，皆設有兌換服務台，歌迷憑紅髮艾德演唱會門票，就能兌換商圈夜市優惠券，票根僅會掃描QR Code驗證領取，不回收、不蓋章，更不影響收藏及入場，兌換時間從上午10點到晚上10點，部分捷運站兌換點也將配合演唱會散場時間，延長服務至凌晨12點。

高雄市經發局長廖泰翔表示，後續包括Rod Stewart、五月天、高雄櫻花季音樂節及2024大港開唱等演唱會，都等著歌迷來領取商圈夜市優惠券，這波優惠券使用期限到今年4月30日。

六合夜市管委會主委莊其章說，去年攤商被演唱會引入的人流嚇到，只要是演唱會期間，人潮就會爆滿，而演唱會結束不到1小時，湧入的大量歌迷，每個攤位前都有排隊人潮，讓攤商收到滿滿的商圈夜市優惠券，甚至有的攤商還做到半夜3、4點。

莊其章透露，攤商今年聽到還有很多場演唱會可收券，已提早規劃人力與備料，也感謝市府持續推出商圈夜市優惠券活動，支持攤商。

高市府去年發放的商圈夜市優惠券，讓外國歌迷感到新奇與貼心。（資料照）

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