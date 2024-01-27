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超好拍！美濃花海「冬遊記」亮點曝 杉林2/14情人節開放採花

民眾穿客家藍衫、持美濃油紙傘，漫步花海超浪漫。（記者陳文嬋攝）

民眾穿客家藍衫、持美濃油紙傘，漫步花海超浪漫。（記者陳文嬋攝）

2024/01/27 23:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農曆春節將至，高雄市農業局在美濃、杉林區彩繪大地，規劃8大區共57公頃花海，美濃「冬遊記」以農村稻草打造西遊記人物行銷農特產品，更以竹編3米高、5米長巨龍；杉林也將於情人節首度開放花田供民眾採花。

農業局攜手美濃、杉林區公所，各規劃4大花區，種植大波斯菊、向日葵等，總面積57公頃，大多位於交通要道兩側，以花田串聯在地景點，目前已陸續綻放中，美到2月14日情人節。

農業局說，美濃4大花區為美濃湖畔、中山路二段231號附近、自強街一段165巷、旗美商工一帶，種植大面積向日葵、百日草、波斯菊；杉林4大花區為月光山隧道進入杉林區兩側、新庄小份尾29縣道兩側及杉林大橋、月眉一帶，以大波斯菊、向日葵、百日草迎賓。

美濃區公所推出「冬遊記」主題，以農村稻草編織西遊記人物裝置藝術，如豬八戒手捧美濃橙蜜香番茄大快朵頤逗趣十足，沙悟淨穿藍衫肩扛美濃147米扁擔，唐山藏頭戴客家花布帽、孫悟空藍染花布造型，展現客家文化。

美濃湖畔平台也模擬西遊記故事情節，設置1座「願吉祥」蓮花佛手，供民眾祈福吉祥、幸福；更以竹編3米高、5米長巨龍，象徵迎接龍年意象，民眾賞花體驗冒險與藝術之旅，還能體驗藍染、客家擂茶、手作陶藝、採小番茄，品嘗粄條、麻糬等客家美食。

杉林區花海達29公頃，杉林區公所規劃情人節賞花、採花、野餐活動，2月14日首度開放花田，提供民免費採花，度過另類西洋情人節，民眾於公所臉書按讚，拍照打卡杉林花海，可領取一包花海種子。

美濃花海超美。（記者陳文嬋攝）

美濃花海超美。（記者陳文嬋攝）

民眾騎單車遊美濃花海。（記者陳文嬋攝）

民眾騎單車遊美濃花海。（記者陳文嬋攝）

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