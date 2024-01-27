陳其邁廟宇祈福、發小紅包 話題不離黃色小鴨

市長陳其邁啓動廟宇祈福、高雄好過年行程，發小紅包話題不離黃色小鴨。（記者黃良傑攝）

2024/01/27 21:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天前往各地廟宇祈福，同時參與商圈過好年活動，現場同時發送龍年小紅包，陳其邁和市民寒喧、致詞時，話題均不離睽違10年重返高雄的黃色小鴨，同時回顧高雄近10年來的變化與成果，尤其是台積電投資高雄及演唱會經濟，最被民眾津津樂道。

陳其邁率市府團隊拜廟祈福行程，首站來到前金萬興宮參香祈福，隨同在地民意代表發送應景小紅包，不分藍綠議員均到場與信眾互動，陳其邁預祝市民朋友興隆昌盛、龍年鴻運大展。

陳其邁表示，高雄這幾年有神明庇佑，一切平安、市政進步；他也談到黃色小鴨魅力無窮，吸引許多國內外遊客朝聖；他也回顧高雄近十年來的變化與成果，包含亞灣2.0計畫、台積電投資高雄，以及演唱會經濟等帶動地方經濟發展，感謝大家共同努力，祝福平安順利。

陳其邁接續前往高雄意誠堂關帝廟，虔誠祈願國泰民安、風調雨順，並和市民朋友互道恭喜、拜早年，不僅發送紅包祝福，也與民眾擊掌合照，一片和樂融融。

高雄過好年活動今年在元帝宮前舉行，陳其邁趕赴商圈，除感謝社團法人高雄市哈瑪星風華再現促進協會努力舉辦活動，並表示哈瑪星屬於舊城區，有許多美味的小吃，還有許多景點，鼓勵大家過年期間到當地旅遊。

市長陳其邁啓動廟宇祈福、高雄好過年行程。（記者黃良傑攝）

市長陳其邁和市民朋友互道恭喜、拜早年。（記者黃良傑攝）

市長陳其邁發送龍年小紅包。（記者黃良傑攝）

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