荷包關緊點！高市6路口增設科技執法

高雄市6處路口新增設科技執法。（高雄市交通大隊提供）

2024/01/24 12:53

〔記者許麗娟／高雄報導〕為降低交通事故、保障行人路權，高雄市警察局交通大隊今天（24日）宣布，將在鳳山、苓雅、三民區等6處路口，新增設科技執法設備監控路口，督促用路人遵守交通規則，明日起為宣導期、2月1日正式啟用。

交通大隊指出，統計近1年來，高雄市鳳山區鳳松路／經武路、五甲一路／凱旋路、苓雅區武營路／三多一路、中正一路／大順三路、三民區大中一路／鼎中路等5處路口發生交通事故201件，造成111人受傷，另外三民區建工路/大昌二路口因緊鄰學校、商區，學生與居民往來密集，也運用科技執法設備來保障行人路權。

高雄市建置完成的科技執法地點及取締項目如下：

1. 鳳山區鳳松路／經武路口（北向南）：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。

2. 鳳山區五甲一路／凱旋路口（南向北）：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。

3. 苓雅區武營路／三多一路（北向南）：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。

4. 苓雅區中正一路／大順三路（西向東）：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。

5. 三民區大中一路／鼎中路（東向西）：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。

6. 三民區建工路／大昌二路（東轉北、西轉南）：不停讓行人。

交通大隊表示，上述路口科技執法設備，採用AI人工智慧影像分析，自動辨識違規行為，以「闖紅燈」、「不依標誌標線號誌指示行駛」及「不停讓行人」等為主要取締項目，自1月25至31日為宣導期， 2月1日起正式啟用。

高雄市6處路口新增設科技執法。（高雄市交通大隊提供）

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