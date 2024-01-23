來高雄看黃色小鴨！冬日遊樂園1/27開張

黃色小鴨今寒流中短暫現身高雄港。（擷取自陳其邁臉書）

2024/01/23 20:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今晚在臉書PO出無懼寒流、短暫現身高雄港的「黃色小鴨」萌照說，小鴨還在準備中，只是為大家打氣療癒，引起許多討論。市府今天也公布黃色小鴨帶大家一覽冬日遊樂園的動畫短片，盛情邀約全台民眾，1月27日起來高雄看鴨鴨、來遊樂園逛逛。

高雄市府與台灣港務公司合作，讓新開放的16到18號碼頭化身為療癒森林，打造冬日遊樂園，1月27日開張，園內隨處可見大型充氣裝飾藝術，加上大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等「免費」遊樂設施和美味餐飲市集。

現場同步辦理多項精彩活動，包括鴨寶爬爬GO寶寶爬行趣味遊戲、港快跑鴨、愛河創意自力造筏、SUP、獨木舟體驗、Yabi!幼兒PUSH BIKE滑步車賽、兒童劇團、馬戲等藝文表演等，讓大小朋友玩不完。

市政會議中，觀光局首度公布全長20秒、由黃色小鴨帶大家一覽冬日遊樂園的動畫短片；陳其邁也責請警察、交通、捷運、環保等局處協助交通疏導、場地維護及周邊環境清潔，讓民眾有良好的遊玩體驗，打造周周精彩、歡樂無限的碼頭樂園。

陳其邁晚間再PO出準備中的「黃色小鴨」無懼寒流，短暫現身高雄港的萌照，希望為大家打氣療癒，網友留言「很討喜的鴨鴨」、「10年前沒看到這次不能再錯過鴨」、「台北人衝了」、「鴨鴨太可愛了啦」、「小鴨回來了」。

高雄市觀光局在市政會議公布20秒黃色小鴨導覽冬日遊樂園短片。（記者王榮祥翻攝）

黃色小鴨帶大家遊玩冬日遊樂園，活動期程公布。（記者王榮祥翻攝）

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