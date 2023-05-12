高師大新任校長遴選 副校長王政彥脫穎而出

王政彥在高師大新任校長遴選中，獲最高票當選。（高師大提供）

2023/05/12 19:02

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立高雄師範大學今（12日）辦理第9任校長遴選作業，經遴選委員會開會投票決議，選出副校長王政彥教授為新任校長。現任校長吳連賞特聘教授並於8月1日交接卸任。

現任高師大校長吳連賞表示，本次校長遴選，共有3位候選人參選，於4月11日經治校理念說明及全校專任教師意見徵詢與投票等程序，計有2位候選人獲得投票人數2分之1同意票數門檻。

今19位校長遴選委員邀請2位合格校長候選人出席會議，依序完成治校理念簡報及接受嚴謹的詢答後，進行無記名投票，最後由現任副校長王政彥獲得出席委員過半同意且最高票，當選高師大新任校長。續人事室將依行政程序，報請教育部聘任後，由新任校長正式上任領航。

當選人王政彥現任高師大成人教育研究所特聘教授兼副校長，畢業於雲林縣莿桐國小、嘉義市輔仁中學、國立政治大學（學士、碩士）博士及英國倫敦大學教育學院博士，具有雙博士學位。歷任高師大成人教育研究中心主任、成人教育研究所所長、進修暨推廣部主任、教育學院院長、教務長、校務研究中心召集人及副校長等職務，行政資歷完整，教學與研究成果豐碩獲頒特聘教授。

王政彥的治校理念以三生（生長、生產、生態）自許，建構「小而美的精緻大學」，並以「顧客導向的服務領導」與「營造優質的校園體制」等具體作為實踐願景。

王政彥強調，在數位時代，國內外社會變遷迅速之下，不能坐等機會等待改變，而是需要積極面對改變、主動求變，以創造機會，增進教職員工生及學校整體的競爭力，並在既有的發展及成就上，承先啟後、創新求變，再創高師大高峰。

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