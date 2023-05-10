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    首頁　>　高雄市

    中籤率僅7％！高雄首座社宅「凱旋青樹」抽籤結果出爐

    2023/05/10 16:49

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄首座新建型社會住宅「凱旋青樹」，申請入住踴躍，都發局今天以電腦公開抽籤，全程網路直播，中籤率僅7％，正取戶最快今年6月可入住。

    「凱旋青樹」共招租共245戶，吸引超過3500件申請，都發局審查後，符合申請資格共3411戶。高雄市都發局今（10）日在律師公會律師、政風及資訊單位共同見證下，以電腦公開抽籤決定選屋順位，全程網路直播。

    都發局說，抽籤結果公告於都發局官網，會儘速通知正取戶及部分備取戶擇期看屋，以利後續選屋及簽約入住，讓中籤市民最快可在今年6月入住。

    「凱旋青樹」社宅共245戶住宅單元，其中一房型127戶、二房型99戶、三房型19戶，各房型均保留40％給關懷戶、5％保留給警消戶，公告招租申請後，民眾關注度相當高，顯示市民對社會住宅需求殷切。

    根據高雄市社宅出租辦法規定，簽約一期3年，在租賃期間屆滿前30日，仍符合承租資格且無重大違反租賃契約規範情況，可續約一次，也就是中籤者最長可以於社宅住6年，若為經濟或社會弱勢身分者，得延長為12年。

    此外，凱旋青樹社宅A棟3樓苓雅青樹公共托嬰中心也已開放申請，若有托嬰需求的正取戶民眾，請到凱旋青樹社宅1樓（苓雅區凱旋一路160號）現場報名申請，截止日為5月19日。

    高雄市都發局指出，備取序位與未及申請社宅的民眾，也可透過其他政策獲得居住協助，包括承租民間住宅申請「300億元中央擴大租金補貼專案」領取租金補貼；或都發局委託民間租賃業者的包租代管等。

    為減輕社宅住戶的負擔，高雄市府將運用囤房稅收入折減租金，公告租金一般戶原為市價8折，調降為市價7.5折、關懷戶原為市價6折，調降為市價5折，調降後「凱旋青樹」社宅租金將介於3500元到17200元之間，是六都當中最優惠。

    「凱旋青樹」申請入住踴躍，高雄市都發局公開抽籤，全程網路直播。（高雄市都發局提供）

    「凱旋青樹」申請入住踴躍，高雄市都發局公開抽籤，全程網路直播。（高雄市都發局提供）

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