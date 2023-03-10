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    首頁　>　高雄市

    陳其邁攜高雄熊為熊本熊慶生 擬推「雙熊聯名」活動商品

    陳其邁與高雄熊（左）、熊本熊（右）合影。（高市觀光局提供）

    陳其邁與高雄熊（左）、熊本熊（右）合影。（高市觀光局提供）

    2023/03/10 09:25

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁此行訪日，昨（9日）帶著高雄官方吉祥物「高雄熊」，提前為熊本縣吉祥物「熊本熊」慶生，高市府將進一步和熊本縣洽談，推出高雄熊與熊本熊「雙熊聯名」的相關活動與商品。

    陳其邁昨天帶著「高雄熊」，前往很受台灣人喜愛的熊本熊廣場，參訪「熊本熊」部長辦公室和紀念品商店，並提前為3月12日生日的「熊本熊」慶生，祝福「高雄熊」與「熊本熊」雙熊的友誼長長久久，也象徵高雄與熊本的台日情誼長存堅定。

    陳其邁指出，熊本到處都有滿滿的熊本熊IP，例如熊本機場的行李輸送帶，是由「熊本熊」萌樣領航；飛機一落地，就能感受到「熊本熊」世界級吉祥物的魅力與行銷巧思。

    參訪中，陳其邁發現日本知名車商本田（Honda），也特別為「熊本熊」量身打造越野摩托車，非常吸睛；讓身為重機迷的陳其邁，馬上就被圈粉。

    陳其邁笑稱，回國後會認真評估、面試「高雄熊」是否可成為部長，同時安排空間展售高雄熊相關商品，讓「高雄熊」成為高雄觀光代言人，產官合作一起拚高雄城市行銷。

     高雄市觀光局長高閔琳說明，熊本縣吉祥物「熊本熊」可愛的形象，吸引世界各地遊客造訪熊本，周邊商品多年來銷售累計超過1兆日圓；高雄將取經熊本經驗，進一步規劃培育「高雄熊」成為高雄觀光大使，創造高雄IP萌經濟。

    高閔琳表示，將進一步和熊本縣洽談，推出高雄熊與熊本熊「雙熊聯名」的相關活動與商品。

    高市府將進一步和熊本縣洽談，推出高雄熊（左）與熊本熊（右）「雙熊聯名」的相關活動與商品。 （高市觀光局提供）

    高市府將進一步和熊本縣洽談，推出高雄熊（左）與熊本熊（右）「雙熊聯名」的相關活動與商品。 （高市觀光局提供）

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