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    鳳梨豐收年 大樹農會將傳授蔭鳳梨好味道

    大樹區為高雄地區最大鳳梨產地。（記者洪臣宏攝）

    大樹區為高雄地區最大鳳梨產地。（記者洪臣宏攝）

    2023/03/07 16:36

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕鳳梨即將進入盛產季，因天候致氣味仍偏酸，為了避免鳳梨提早進入市面擾亂價格，大樹區農會收購5千噸當加工原料，還破天荒將於9日起到學校、幼稚園，甚至到中科院、205兵工廠等軍區教作蔭鳳梨，將由職員、家政班傳授好味道。

    大樹區鳳梨種植面積約1100公頃，為高雄地區最大產地，以1分地產出3千顆估算，產量可觀，將於3月底進入為期2、3個月的盛產期。今年拜天候所賜豐收，卻也因天候迄今氣味偏酸甜，高市農業局提早因應收購1千噸作為加工品。

    大樹區農會總幹事歐幸娟指出，以往進入3月春雨過後鳳梨開始退酸，甜度大幅提升，今年不但第1場春雨尚未報到，目前早晚溫差仍大，加上潤2月影響，果粒迄今偏酸甜，不過她說，酸甜的鳳梨最適合當加工品原料，風味迷人。

    農會今年收購了5千噸，作為自有品牌鳳梨冰棒、鳳梨汁、鳳梨Q片、蔭鳳梨等加工品的原料；除此之外，農會職員日前也到高雄市「神農市集」教作蔭鳳梨，9日起也將教導地方社團、中小學、幼稚園、中科院製作，且正與205兵工廠洽談。

    歐幸娟說，希望大家一起幫忙減少鳳梨流入市面，以穩定價格，同時也希望政府能持續打開外銷市場，讓果農能過個好的豐收年。

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