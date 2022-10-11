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    首頁　>　高雄市

    兒子曠課100多節 老爸用拳頭教訓要坐牢「向子懺悔」

    吳姓男子用拳頭教訓曠課100多節的兒子，結果被判刑3月不得易科罰金。示意圖。（資料照）

    吳姓男子用拳頭教訓曠課100多節的兒子，結果被判刑3月不得易科罰金。示意圖。（資料照）

    2022/10/11 13:53

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓男子不滿就讀高中的兒子曠課100多節，他氣得用拳頭揍兒子，兒子不爽被打告老爸家暴，由於《兒少法》規定「成年人故意對兒童犯罪」要加重刑期1/2，傷害罪最重本刑為5年，加重後刑度超過5年，法官雖然只判吳父徒刑3月，但依法不得易科罰金，吳父得去坐牢向兒子懺悔。

    判決指出，去年12月20日，吳父接到學校寄來的曠課通知單，指就讀高一的兒子不到一學期就曠課100多節，吳姓少年返家後，父親質問他為何都不去上課，父子倆先起口角衝突，吳父一時氣不過，動手毆打小孩。

    吳姓少年被打後，氣得到警局報案家暴，警方帶吳姓少年去醫院驗傷，發現他右前額挫擦傷4X1公分、左耳後挫擦傷4X3公分及左耳挫傷瘀腫7X2公分，由於吳姓少年堅持對父親提告，警方依規定製作筆錄並通報相關單位。

    高雄地院審理時，吳父坦承動手教訓兒子，被法官依傷害罪判刑3月，但因《兒少法》規定「成年人故意對兒童犯罪」要加重刑期1/2，傷害罪最重本刑為5年，加重後刑度超過5年，依法不得易科罰金，吳父雖然還可以上訴，但如果沒先跟兒子取得和解，恐怕會因自己的一時衝動要去牢裡向兒子懺悔。

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