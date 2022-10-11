兒子曠課100多節 老爸用拳頭教訓要坐牢「向子懺悔」

吳姓男子用拳頭教訓曠課100多節的兒子，結果被判刑3月不得易科罰金。示意圖。（資料照）

2022/10/11 13:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓男子不滿就讀高中的兒子曠課100多節，他氣得用拳頭揍兒子，兒子不爽被打告老爸家暴，由於《兒少法》規定「成年人故意對兒童犯罪」要加重刑期1/2，傷害罪最重本刑為5年，加重後刑度超過5年，法官雖然只判吳父徒刑3月，但依法不得易科罰金，吳父得去坐牢向兒子懺悔。

判決指出，去年12月20日，吳父接到學校寄來的曠課通知單，指就讀高一的兒子不到一學期就曠課100多節，吳姓少年返家後，父親質問他為何都不去上課，父子倆先起口角衝突，吳父一時氣不過，動手毆打小孩。

吳姓少年被打後，氣得到警局報案家暴，警方帶吳姓少年去醫院驗傷，發現他右前額挫擦傷4X1公分、左耳後挫擦傷4X3公分及左耳挫傷瘀腫7X2公分，由於吳姓少年堅持對父親提告，警方依規定製作筆錄並通報相關單位。

高雄地院審理時，吳父坦承動手教訓兒子，被法官依傷害罪判刑3月，但因《兒少法》規定「成年人故意對兒童犯罪」要加重刑期1/2，傷害罪最重本刑為5年，加重後刑度超過5年，依法不得易科罰金，吳父雖然還可以上訴，但如果沒先跟兒子取得和解，恐怕會因自己的一時衝動要去牢裡向兒子懺悔。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法