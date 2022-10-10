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    高雄擴大空品區！高雄港今年底前公告 首推校園鹽埕國小明年公告

    高雄市環保局於高雄港區稽查大型柴油車。（記者陳文嬋攝）

    高雄市環保局於高雄港區稽查大型柴油車。（記者陳文嬋攝）

    2022/10/10 00:24

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄日平均3.5萬輛大型柴油車趴趴走，佔整體空污排放量近1成，環保局擴大劃設高雄港為空品維護區，將於今年底前公告半年後上路，首推校園鹽埕國小預計明年公告實施。

    根據環保署資料，高雄移動式污染源佔整體空污排放量3分之1，其中柴油車佔了9.5%，高雄每日有3.5萬多輛大型柴油車趴趴走，其中設籍高雄有2.9萬輛，包括老舊柴油車1.2萬輛，查驗高雄港日平均車流量3.2萬輛。

    市府環保局為改善移動式污染源，推動高雄港劃設空品維護區，經環保署核定，管制出廠5年以上大型柴油車，必須取得排煙檢測合格標章，才能進入空品維護區，將於今年底前公告半年後上路。

    環保局更首推校園劃設空品維護區，將由鄰近駁二特區的鹽埕國小打頭陣，管制符合環保署排放標準車輛，才得以進入校園，已獲得地方支持，送市政會議審議，後續待環保署核定，預計明年公告實施。

    環保局將採取車牌辨識系統取締，首年管制周六、日及國定假日上午8時至下午5時，次年起全時段管制，違者將依空污法開罰500至6萬元，按次處罰至改善完成。

    環保局指出，高雄港完成劃設空品維護區後，將可管制6至7成柴油車，可減少污染物排放量6616公噸，相當於7座大林煉油廠排放量，有助於改善空氣污染。

    高雄市環保局於高雄港區稽查大型柴油車。（記者陳文嬋攝）

    高雄市環保局於高雄港區稽查大型柴油車。（記者陳文嬋攝）

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